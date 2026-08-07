Le cours de l'action Cloudflare s'envole après la révision à la hausse des prévisions, grâce à l'augmentation des dépenses liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (évolution du cours de l'action, ajout de détails dans les paragraphes 1 à 9)

L'action Cloudflare NET.N a progressé de 16 % avant l'ouverture des marchés vendredi, après que la société de services cloud a revu à la hausse ses prévisions annuelles , pariant que l'augmentation des dépenses des entreprises en infrastructures d'IA stimulerait la demande pour ses produits de réseau et de sécurité.

Ces résultats, publiés jeudi après la clôture des marchés, viennent s’ajouter aux signes indiquant que l’adoption croissante de l’IA stimule la demande, non seulement chez les fabricants de puces, mais aussi chez les entreprises fournissant les logiciels et les infrastructures utilisés pour développer et exploiter des applications d’IA.

Ces résultats font suite à la plus forte croissance du cloud d’Amazon.com AMZN.O enregistrée depuis plus de quatre ans. La société Amazon a indiqué qu’elle ne disposerait pas d’une capacité suffisante pour répondre à l’ensemble de la demande cette année.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré que Cloudflare était « bien placé pour jouer un rôle de premier plan à mesure que l’IA se développe ».

Cloudflare table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 2,86 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars et 2,87 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre une prévision antérieure de 2,805 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à 2,813 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. La société a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action ajusté, les portant à une fourchette de 1,25 (X,XX euros) dollar à 1,26 (X,XX euros) dollar, contre une estimation précédente de 1,19 (X,XX euros) dollar à 1,20 (X,XX euros) dollar.

La société a attiré environ 2 millions de développeurs au cours du seul deuxième trimestre, dépassant ainsi les 1,5 million enregistrés l’année dernière.

Les analystes de Morgan Stanley ont indiqué que la plateforme pour développeurs « Workers » de Cloudflare constituait son segment connaissant la croissance la plus rapide, dans un contexte de transition vers un modèle basé sur l’utilisation, et s’attendent à ce que la société dépasse ses prévisions.

L'activité de sécurité de Cloudflare, basée à San Francisco, pourrait également en bénéficier, les entreprises cherchant à protéger leurs applications basées sur l'IA et leurs collaborateurs contre des cybermenaces de plus en plus sophistiquées.

L'action de la société a progressé de plus de 44 % depuis le début de l'année, contre une hausse de près de 77 % pour son concurrent CrowdStrike CRWD.O et un bond de 95 % pour Palo Alto Networks PANW.O . Le titre se négocie à plus de 190 fois son ratio cours/bénéfice prévisionnel, contre plus de 145 pour CrowdStrike, selon les données compilées par LSEG.

La société « dispose de multiples pistes durables pour monétiser l’IA à moyen et long terme, ce qui justifie une valorisation élevée », ont noté les analystes de RBC Capital Markets.