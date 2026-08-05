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Le cours de l'action Circle grimpe après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 12:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août -

** L'action du géant des stablecoins Circle CRCL.N progresse de 9% à 69,18 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société affiche au deuxième trimestre un bénéfice net de 18 cents par action attribuable aux actionnaires ordinaires, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 17 cents par action – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires et les revenus liés aux réserves de CRCL ont augmenté de 7% pour atteindre 701,3 millions de dollars au cours du trimestre

** La circulation de l'USDC a augmenté de 19% au deuxième trimestre pour atteindre 73,3 milliards de dollars

** Sur 31 analystes, 15 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 14 “conserver” et deux “vendre” ou “vente forte”; leur objectif de cours médian est de 107,21 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 20% depuis le début de l'année

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