Le cours de l'action Cerebras s'effondre de 16 % après la publication de résultats qui n'ont pas convaincu les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires ajusté pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 880 et 890 millions de dollars

* Elle relève ses prévisions de marge brute ajustée annuelle à une fourchette comprise entre 41 % et 43 %

* Le chiffre d'affaires lié au matériel recule à 54,1 millions de dollars, contre 70,3 millions de dollars il y a un an

(Réécriture de l'article, mises à jour dans l'ensemble du texte) par Anhata Rooprai et Max A. Cherney

Mercredi, en séance prolongée, l'action Cerebras Systems CBRS.O a chuté d'environ 16 % après que le concepteur de puces a manqué ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel.

Le titre a clôturé en hausse de 11,6 % lors de la séance régulière et a progressé de 15,5 % depuis le début de la semaine.

Alors que l'essor de l'IA a généré des milliards de dollars de dépenses en puces et en infrastructures, Cerebras reste sous pression pour prouver que son activité peut se développer de manière rentable.

La concurrence est particulièrement intense de la part de Nvidia NVDA.O , qui a intensifié ses efforts pour conquérir le marché en pleine croissance de l’inférence IA grâce à une technologie sous licence de la start-up Groq .

Tout signe de ralentissement de l’adoption par les clients ou de perspectives prudentes pourrait renforcer les doutes quant à la capacité de Cerebras à gagner des parts de marché face au leader du secteur.

Cerebras a néanmoins revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et de marge brute, et a déclaré ne pas connaître de pénuries d’approvisionnement aussi graves que d’autres concepteurs de puces.

Le produit phare de Cerebras, le "Wafer-Scale Engine" (WSE), est une puce unique de la taille d’une assiette contenant des milliers de milliards de transistors, une conception qui, selon l’entreprise, est plus efficace que de relier entre eux des milliers de processeurs graphiques plus petits, comme le fait Nvidia.

La société commercialise à la fois du matériel de calcul et l’accès à ses puces via une activité cloud, dont le chiffre d’affaires a pratiquement quadruplé pour atteindre 126 millions de dollars par rapport au même trimestre de l’année précédente. En revanche, ses ventes de matériel ont reculé à 54,1 millions de dollars, contre 70,3 millions il y a un an.

LA MÉMOIRE INTÉGRÉE À LA PUCE: UN AVANTAGE POUR L'APPROVISIONNEMENT

L'intégration de la mémoire directement sur la puce a atténué l’impact de la flambée des prix de la mémoire et a placé Cerebras en meilleure position pour rivaliser avec Nvidia, a déclaré le directeur général Andrew Feldman à Reuters lors d’une interview.

"Les prix de Nvidia ont explosé à cause des prix de la mémoire HBM", a déclaré Andrew Feldman, faisant référence à la mémoire à haute bande passante intégrée aux processeurs d’IA. "C’est un champ de bataille, et s’ils ne parviennent pas à livrer ou s’ils subissent des hausses de prix significatives sur les composants, cela nous aide bien sûr."

La production de puces d’IA de pointe est concentrée chez le taïwanais TSMC, qui est confronté à des pénuries de capacité pour les plaquettes de silicium qu’il vend dans le cadre de ses procédés de fabrication les plus avancés, utilisés notamment par Advanced Micro Devices et Nvidia.

Cerebras utilise le procédé en 5 nanomètres de TSMC pour fabriquer ses puces de la taille d’une assiette, ce qui signifie que l’entreprise peut accéder plus facilement à l’approvisionnement car "la pression est moindre que pour les nœuds en 2 et 3 nanomètres", a expliqué Andrew Feldman.

L’entreprise, basée à Sunnyvale, en Californie, prévoit pour 2026 un chiffre d’affaires ajusté compris entre 880 et 890 millions de dollars, soit un montant supérieur à ses prévisions antérieures, qui s’élevaient à 855 à 865 millions de dollars.

"Nous avons réalisé des progrès rapides dans des domaines clés nécessaires pour générer une croissance exceptionnelle au regard de nos obligations de performance restantes de 25,4 milliards de dollars (revenus contractuels devant être comptabilisés à l’avenir), et nous prévoyons de plus que tripler notre chiffre d’affaires en 2027", a déclaré Bob Komin, directeur financier.

La marge brute annuelle ajustée devrait s’établir entre 41 % et 43 %, contre une fourchette de 38 % à 41 % prévue précédemment. Les analystes tablent en moyenne sur 35,89 %, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 74,3 % pour atteindre 180,11 millions de dollars, alors que les analystes s’attendaient à 194,23 millions de dollars. La perte ajustée s’est élevée à 6,91 millions de dollars, en baisse par rapport à la perte de 40,5 millions de dollars enregistrée il y a un an. Cerebras s'efforce également d'augmenter rapidement ses volumes de production de puces afin d'honorer un contrat pluriannuel de 20 milliards de dollars visant à fournir des capacités de calcul d'IA à OpenAI, un accord considéré comme essentiel pour justifier sa valorisation.