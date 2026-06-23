Le cours de l'action Cerebras recule lors de la publication de ses premiers résultats, avec des marges inférieures à celles de ses concurrents dans le domaine des puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture incluant les prévisions de chiffre d'affaires, la mise à jour des cours boursiers, l'ajout des commentaires d'analystes, des détails financiers et des informations générales sur l'entreprise tout au long de l'article) par Stephen Nellis et Juby Babu

Cerebras Systems CBRS.O a publié mardi des prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 supérieures aux estimations de Wall Street, mais le cours de l’action a chuté, les prévisions de marge brute de la société confirmant qu’il lui sera difficile de rivaliser avec Nvidia NVDA.O , leader des puces d’IA, sur les marchés clés.

L'action Cerebras a chuté de 7,8% en séance prolongée. Cerebras, qui a levé 5,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse le mois dernier, se concentre sur l’inférence, le processus par lequel les systèmes d’IA répondent aux requêtes des utilisateurs, et a lié une grande partie de sa croissance à OpenAI, notamment grâce à un accord pluriannuel de 20 milliards de dollars en vertu duquel le créateur de ChatGPT déploiera 750 mégawatts de puces Cerebras.

Cerebras prévoit pour l’ensemble de l’année 2026 un chiffre d’affaires ajusté compris entre 855 millions et 865 millions de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 823,90 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Mais la société prévoit également des marges brutes comprises entre 38% et 41% pour 2026, en baisse par rapport aux 45% enregistrés au premier trimestre. Bien que ces marges aient dépassé les estimations des analystes (29,58%), elles restaient bien inférieures à celles de concurrents tels que Nvidia, dont les marges brutes se situent autour de 75%, et Advanced Micro Devices AMD.O , dont les marges brutes se situent autour de 55%.

Ben Bajarin, directeur général du cabinet de conseil en technologie Creative Strategies, a déclaré que l’approche de Cerebras, qui consiste à fabriquer certaines des puces les plus grandes au monde, exerce probablement une pression sur ses marges brutes, car ces puces de grande taille sont difficiles à fabriquer.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 193,4 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 99,5 millions de dollars à la même période l’année dernière. Cerebras a indiqué que sa perte nette ajustée pour le premier trimestre s’élevait à 2,5 millions de dollars, un résultat meilleur que les estimations des analystes qui tablaient sur une perte ajustée de 36,75 millions de dollars.

Pour le deuxième trimestre, Cerebras prévoit un chiffre d’affaires ajusté de 194 millions de dollars et une marge brute comprise entre 36% et 38%, respectivement. Ces deux chiffres sont supérieurs aux estimations de 174,34 millions de dollars et 24,6%, selon les données de LSEG.