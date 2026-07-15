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Le cours de l'action Camurus progresse après des résultats supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 09:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** L'action de Camurus CAMX.ST a progressé de 10% après que la société suédoise de biotechnologie a publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions

** Son chiffre d'affaires a atteint 702 millions de couronnes suédoises (72,8 millions de dollars), dépassant les estimations IBES de 632,8 millions de couronnes suédoises

** Selon Jefferies, ce dépassement des prévisions de chiffre d'affaires s'explique par les ventes des médicaments injectables Brixadi et Buvidal, destinés au traitement des troubles liés à l'usage d'opioïdes, ainsi que par un versement de 5 millions de dollars au titre d'un jalon atteint dans le cadre du partenariat avec Eli Lilly LLY.N , déjà “pris en compte dans les chiffres”

** Le résultat d'exploitation trimestriel s'est élevé à 293 millions de couronnes suédoises, dépassant l'estimation IBES de 232 millions de couronnes suédoises

** Selon Jefferies, la hausse du chiffre d'affaires, associée à une marge brute et à des charges d'exploitation conformes aux prévisions, a contribué à ce résultat supérieur aux attentes en matière de résultat d'exploitation

** Jefferies estime que Camurus déposera à nouveau une demande auprès de la FDA pour son médicament Oclaiz, destiné au traitement des troubles hormonaux, d'ici le quatrième trimestre de cette année

** À 07 h 01 GMT, l'action progressait de 10% et s'apprêtait à enregistrer sa meilleure journée depuis novembre 2025 si cette hausse se confirmait

(1 $ = 9,6490 couronnes suédoises)

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CAMURUS
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1 153,690 USD NYSE -2,61%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/07/2026 à 09:12:47.

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