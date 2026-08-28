Le cours de l'action Build-A-Bear rebondit après une chute record

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28 août - ** Le titre Build-A-Bear Workshop ( BBW.N ) a progressé de 5,5% vendredi pour atteindre 29,99 dollars, rebondissant après avoir chuté de 27% jeudi, sa plus forte baisse journalière jamais enregistrée , en raison de prévisions de chiffre d’affaires revues à la baisse

** Jeudi en fin de journée, les analystes de la société de courtage D.A. Davidson ont abaissé leur objectif de cours sur le titre de 60 à 37 dollars, expliquant que cette révision reposait sur "un multiple plus prudent de 9,5 fois par rapport à nos prévisions de BPA pour 2027".

** "Il s’agissait du premier rapport de Christopher Hurt en tant que directeur général, après avoir pris ses fonctions le 11 juin, fort de plus de 11 ans d’expérience opérationnelle en tant que directeur des opérations. La réaction boursière qui a suivi indique, selon nous, que Hurt devra faire ses preuves auprès des investisseurs en tant que directeur général", écrivent-ils, tout en précisant qu’ils maintiennent une recommandation "acheter" sur le titre.

** L'objectif de cours médian des analystes à 12 mois est de 52,50 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 76% par rapport au cours actuel

** Jeudi matin, la société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires, les ramenant à une fourchette comprise entre 500 et 525 millions de dollars, et a annoncé qu’elle n’avait pas pu renouveler son partenariat avec Walmart WMT.O

** Malgré les gains enregistrés en séance, le titre affiche une baisse d’environ 51% depuis le début de l’année, contre une hausse de 12,5% pour l’indice S&P 500 .SPX