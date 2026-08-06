Le cours de l'action Braveheart Bio bondit de 70% lors de ses débuts fulgurants à New York, après une introduction en bourse revalorisée à 383 millions de dollars

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6 août - ** Les actions de BRVE.O Braveheart Bio, société de développement de médicaments, ont bondi de 75,3% lors de leurs débuts fracassants au Nasdaq , après une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse à 382,5 millions de dollars ** Le titre a ouvert à 30,20 dollars, contre un prix d'offre de 18 dollars; il clôturait en hausse de 69,9% à 30,59 dollars ** BRVE, société basée à San Francisco, en Californie, a vendu environ 21,3 millions d’actions lors d’une introduction en bourse revalorisée , au prix unitaire de 18 dollars ** BRVE, qui développe des traitements destinés aux patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique et d’autres maladies cardiovasculaires graves, avait initialement prévu de commercialiser 18,75 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars

** Goldman Sachs, Jefferies, TD Cowen, Stifel et Cantor ont agi en tant que chefs de file conjoints de l'opération