Le cours de l'action Axogen chute après une levée de fonds pour l'acquisition de BioCircuit pour 200 millions de dollars

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10 septembre - ** Les actions d'Axogen ( AXGN.O ), fabricant de dispositifs chirurgicaux, ont reculé de 5,6 % à 44,61 dollars avant l'ouverture de la séance de jeudi, à la suite d'une levée de fonds liée à une opération de fusion-acquisition

** La société AXGN, basée en Floride, annonce la fixation du prix d'environ 4,9 millions d'actions à 42,50 dollars, pour un montant total d'environ 208,7 millions de dollars; le prix de l'offre représente une décote de 10,1 % par rapport au dernier cours de l'action mercredi

** La société utilisera le produit net de l’offre pour financer l’acquisition, d’un montant de 200 millions de dollars , de la société privée BioCircuit Technologies, développeur de NerveTape, un dispositif approuvé par la FDA pour la réparation des nerfs sans suture

** AXGN prévoit que cette acquisition aura un effet relutif sur la croissance du chiffre d’affaires, la marge Ebitda ajustée et le BPA ajusté dès la première année suivant la clôture de la transaction, prévue au quatrième trimestre de cette année, selon le communiqué

** BofA, Jefferies, Wells Fargo et Mizuho sont les chefs de file de l’offre d’actions

** Avec environ 53,8 millions d’actions en circulation, AXGN affichait une capitalisation boursière d’environ 2,5 milliards de dollars mercredi

** À la clôture de mercredi, le titre affichait une hausse de 44 % depuis le début de l’année et avait presque triplé au cours des 12 derniers mois

** Les dix analystes couvrant le titre sont tous optimistes; l'objectif de cours médian est de 55 dollars, selon LSEG