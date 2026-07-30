Le cours de l'action Arm s'effondre après la clôture malgré des prévisions supérieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre à 1,38 milliard de dollars, contre une estimation de 1,34 milliard de dollars

* Le bénéfice ajusté prévu pour le deuxième trimestre s'élève à 47 centimes par action, contre une estimation de 43 centimes

* Les redevances du premier trimestre ont augmenté de 22% pour atteindre 715 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires lié aux licences a progressé de 23% pour s'établir à 574 millions de dollars

(Mise à jour des cours boursiers, ajout de graphiques) par Juby Babu et Max A. Cherney

Arm Holdings 009Ty.F ARM.O a fait état mercredi d'une forte demande dans le domaine de l'IA, mais son titre a chuté de près de 7% après la clôture, dans un marché agité, alors même que le concepteur de puces et de propriété intellectuelle prévoyait un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street.

Le cours de l’action a chuté après qu’Arm a indiqué s’attendre à une baisse des redevances liées aux smartphones au cours du « prochain trimestre ».

L’essor de l’IA et, plus récemment, la demande d’agents — des programmes capables d’agir avec peu ou pas d’intervention humaine — ont stimulé la demande pour l’architecture de puces d’Arm, qui équipe un nombre croissant de processeurs centraux de centres de données (CPUs).

Les géants du cloud tels qu’Alphabet GOOGL.O et Amazon.com

AMZN.O développent des puces d’IA sur mesure, ce qui a stimulé les revenus de licences et les redevances de la société, à mesure que des puces plus complexes sont livrées aux centres de données.

« Plus vous exécutez de charges de travail d’inférence, plus cela génère des tâches que seuls les processeurs peuvent accomplir », a déclaré à Reuters René Haas, directeur général d’Arm.

L’inférence désigne le processus consistant à générer une réponse lorsqu’un utilisateur interroge un chatbot tel que Claude d’Anthropic.

Arm vend de la propriété intellectuelle que d’autres fabricants de puces acquièrent sous licence et pour laquelle ils versent des redevances par unité livrée, mais a récemment décidé de fabriquer son propre processeur central destiné aux centres de données.

La hausse de la demande en puces de la part des géants de la technologie, ainsi que l’arrivée de nouveaux acteurs tels que Nvidia NVDA.O et son processeur Vera, ont permis à l’entreprise d’enregistrer un chiffre d’affaires supérieur aux prévisions, a expliqué M. Haas. Qualcomm a également lancé sa puce pour centres de données C1000, qui ne contribue pas encore au chiffre d’affaires d’Arm mais le fera à l’avenir, a-t-il ajouté.

M. Haas a indiqué que l’entreprise avait livré 1,5 milliard de cœurs Arm destinés aux centres de données — une composante essentielle de chaque puce chargée du traitement des données — au cours des six dernières années, mais qu’environ 30% de ce volume avait été livré au cours des neuf derniers mois.

« La croissance s’accélère », a déclaré M. Haas.

Le chiffre d’affaires issu des redevances a augmenté de 22% pour atteindre 715 millions de dollars au premier trimestre, tandis que celui issu des licences a progressé de 23% pour s’établir à 574 millions de dollars.

Les prévisions et les plans de dépenses de l’entreprise restent inchangés, a déclaré le directeur financier Jason Child lors d’une conférence téléphonique. M. Child a prévu une croissance des redevances liées aux smartphones d’environ 10% à 15% au deuxième trimestre et a évoqué les pénuries de mémoire. « La seule véritable faiblesse au niveau des redevances concerne en réalité le secteur des smartphones, en particulier certains problèmes de mémoire », a déclaré M. Child.

DES CONCEPTIONS ÉCONOMES EN ÉNERGIE

Les conceptions de puces d’Arm sont appréciées pour leur efficacité énergétique, un avantage crucial pour les opérateurs de centres de données qui cherchent à gérer la flambée des coûts énergétiques et la chaleur générée par l’exécution de modèles d’IA à grande échelle. Son processeur AGI , une nouvelle puce d’IA pour centres de données dévoilée en mars, dépasse les attentes initiales, avec une demande qui devrait dépasser les 2 milliards de dollars sur les exercices 2027 et 2028, a indiqué la société. Elle a déjà livré ce produit à plusieurs clients.

La société de cloud computing Oracle ORCL.N a accepté d’acheter cette nouvelle puce, a déclaré M. Haas. Le directeur général n’a pas divulgué la valeur du contrat.

« Nous avons de nouveaux clients en Amérique du Nord et en Chine », a déclaré M. Haas, ajoutant que la société était désormais en mesure de garantir l’approvisionnement de puces pour un montant supérieur à 1 milliard de dollars.

« Je suis plus confiant concernant l'approvisionnement que je ne l'étais il y a 90 jours », a-t-il déclaré.

Les analystes de Jefferies prévoient que les ventes de cette nouvelle puce atteindront 18 milliards de dollars au cours de l’exercice 2031, dépassant ainsi les propres prévisions du concepteur de puces, qui s’élevaient à 15 milliards de dollars. M. Haas a précisé que la société ne modifiait aucune de ses prévisions ce mercredi.

Arm prévoit un chiffre d’affaires de 1,38 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,34 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le concepteur britannique de puces s'attend à un bénéfice de 47 centimes par action au deuxième trimestre, ajusté notamment pour tenir compte de la rémunération en actions, contre des prévisions des analystes de 43 centimes par action.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,29 milliard de dollars et un bénéfice ajusté par action de 45 centimes pour le premier trimestre. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 1,26 milliard de dollars et à un bénéfice ajusté de 40 centimes par action.