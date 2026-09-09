Le cours de l'action Apple recule à l'approche du lancement attendu de son téléphone pliable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action Apple AAPL.O recule de 1,1 % à 312,65 dollars à la veille de son premier événement de lancement sous la direction du nouveau directeur général John Ternus

** Les marchés s'attendent à ce que le fabricant de l'iPhone dévoile un smartphone pliable haut de gamme à son siège californien, dans ce qui pourrait constituer la refonte la plus marquante depuis la suppression du bouton d'accueil sur l'iPhone X en 2017

** Les premiers smartphones pliables ont été commercialisés par le fabricant chinois d’écrans Royole en 2018, suivis quelques mois plus tard par le Galaxy Fold de Samsung; Google (filiale d’Alphabet) et Huawei ont depuis lancé des produits similaires

** Les analystes s’attendent à ce qu’AAPL reporte les mises à jour de ses iPhones jusqu’au printemps prochain, afin de lisser son cycle de ventes, qui affiche généralement une hausse du chiffre d’affaires au cours du trimestre de fin d’année

** S&P Global Visible Alpha estime qu’AAPL générera 55,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires lié à l’iPhone au quatrième trimestre et 274,2 milliards de dollars l’année prochaine, ce qui suggère que le marché anticipait déjà le passage des utilisateurs à des téléphones de nouvelle génération

** "Son prix élevé devrait faire grimper le chiffre d'affaires, les marges et les prix de vente moyens, tandis qu'un format véritablement inédit pourrait séduire les clients qui conservent leurs anciens téléphones depuis plus longtemps", a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown

** La grande question est de savoir comment l’offre et la demande évolueront une fois l’engouement initial retombé, a ajouté M. Britzman

** AAPL a progressé de plus de 15 % depuis le début de l’année, ce qui en fait le deuxième membre le plus performant des "Magnificent Seven", derrière le géant des puces d’IA Nvidia, qui affiche une hausse de 20 %