Le cours de l'action Amkor s'effondre après la publication de prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour le troisième trimestre ; la chute du secteur des puces électroniques s'accentue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour, publication des prévisions pour le troisième trimestre)

28 juillet - ** Le titre AMKR.O du fournisseur de boîtiers pour semi-conducteurs Amkor Technology a chuté de 24,2% mardi, à 46 dollars, après que ses prévisions de chiffre d’affaires pour le trimestre en cours se sont révélées inférieures aux attentes de Wall Street, et alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs continuent de subir des ventes massives ** AMKR est en passe d’enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le début de la pandémie en mars 2020; dans le même temps, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX recule de 4%, les fabricants de puces d’IA étant pénalisés par les inquiétudes liées aux dépenses importantes des entreprises et à la concurrence chinoise croissante ** Amkor a déclaré lundi soir qu’il prévoyait un chiffre d’affaires compris entre 1,95 et 2,05 milliards de dollars pour le troisième trimestre, alors que les analystes tablaient sur environ 2,1 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 26% en glissement annuel pour atteindre 1,9 milliard de dollars et le bénéfice par action ajusté s’est établi à 70 cents, dépassant ainsi les estimations de 1,81 milliard de dollars et de 48 cents par action, respectivement

** Le directeur général Kevin Engel a mis en avant le chiffre d’affaires record enregistré sur les marchés finaux de l’informatique, de l’automobile et de l’industrie

** En réaction à ce rapport, Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 69 à 70 dollars, tandis que B. Riley l’a abaissé de 75 à 65 dollars

** La recommandation moyenne des 12 analystes couvrant le titre AMKR est “conserver”; le cours cible médian est de 70 dollars

** L'action avait progressé d'environ 54% depuis le début de l'année avant la publication des résultats ** Jeudi, Amkor a conclu un accord pluriannuel d’une valeur de 1,5 milliard de dollars avec Nvidia NVDA.O afin de développer ses capacités de conditionnement et de test de puces de pointe aux États-Unis, après avoir signé le mois dernier un partenariat de 11 ans avec TSMC 2330.TW