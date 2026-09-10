Le cours de l'action American Eagle s'effondre en raison de perspectives de marges stables et de la faiblesse de la marque éponyme

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(Ajout de détails, d'un graphique et des commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 7)

L'action d'American Eagle Outfitters

AEO.N a chuté d'environ 12 % jeudi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que la société a annoncé des prévisions de marges brutes trimestrielles stables link, laissant entendre que les remises accordées pour écouler les stocks excédentaires et la faiblesse de la demande pour sa marque éponyme pourraient peser sur ses bénéfices.

Le distributeur de vêtements a également maintenu inchangées mercredi ses prévisions de ventes comparables annuelles, bien qu’il ait affiché un chiffre d’affaires supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre.

La demande dans le secteur de l'habillement a été inégale, les consommateurs, sous la pression de l'inflation, concentrant leurs dépenses sur les produits de première nécessité et attendant les promotions, une tendance qui a entraîné une baisse d'environ 36 % du cours de l'action de la société cette année.

Malgré une intensification des investissements dans le denim, notamment via une campagne très médiatisée intitulée “Great Jeans” mettant en scène l’actrice Sydney Sweeney et visant à attirer les consommateurs de la génération Z aux dépenses plus élevées, American Eagle perd du terrain face à ses concurrents dans cette catégorie.

La bonne tenue d’Aerie, la marque de lingerie et de vêtements de sport pour femmes de l’entreprise, n’a pas suffi à compenser la faiblesse de la marque American Eagle, confrontée à une demande inégale, en particulier dans le denim féminin, où des remises plus importantes pèsent sur les marges, a déclaré Rick Patel, analyste chez Raymond James.

Ses concurrents Abercrombie & Fitch ANF.N ont revu à la hausse le mois dernier leurs prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels link, tandis que Gap GAP.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels link après avoir dépassé les estimations trimestrielles.

“American Eagle continue de rencontrer des difficultés, nos experts ayant souligné un manque de clarté dans le message de la marque et dans ses stratégies de merchandising… AE se retrouve à la traîne par rapport à des marques telles que Levi’s et Abercrombie,” a déclaré Patrick Ricciardi, analyste chez Third Bridge.

Les dirigeants d’American Eagle ont déclaré mercredi que la marque tentait toujours d’écouler ses anciens stocks grâce à des promotions, après qu’un changement radical des tendances de la mode, entraîné par une demande soudaine de jeans taille basse, a rendu certains articles peu attractifs aux yeux des consommateurs.

Les coûts de stocks ont grimpé de 14% au cours du trimestre clos le 1er août, y compris les coûts liés aux droits de douane supplémentaires.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel d’American Eagle, un indicateur couramment utilisé pour évaluer les actions, s’établit à 9,38, contre 11,47 pour Abercrombie et 8,91 pour Gap.