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Le cours de l'action AMC recule après l'annonce d'une émission d'actions de 200 millions de dollars
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Les actions d'AMC Entertainment ( AMC.N ), chaîne de cinémas, chutent de 20,6 % à 2,18 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit de vendre 95,25 millions d'actions, ce qui lui permettra de lever environ 200 millions de dollars

** Le produit de cette opération servira principalement à rembourser l'intégralité des obligations à 6,125 % échéant en 2027, d'un montant de 125,5 millions de dollars

** Les fonds restants pourraient servir à rembourser d’autres dettes, à financer la modernisation des salles de cinéma et à couvrir d’autres dépenses

** Roth Capital Partners est l’unique agent de placement pour cette offre

** Depuis la dernière clôture, le titre a progressé de 76,9 % depuis le début de l’année

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