Le cours de l'action ACV Auctions s'envole après l'annonce du rachat de la société par Copart pour 1,9 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Le titre de la plateforme de vente en gros de véhicules ACV Auctions ACVA.N bondit de 43,4% à 10,35 dollars en pré-ouverture

** Le site d'enchères automobiles en ligne Copart CPRT.O a accepté de racheter ACVA dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'une valeur de environ 1,9 milliard de dollars

** Les actionnaires de la société recevront 10,5 dollars par action, ce qui représente une prime de 45% par rapport au dernier cours de clôture d'ACVA

** L'action CPRT progresse de 7,6% à 33,1 $; la société a également annoncé un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes – données compilées par LSEG

** Copart cherche à se diversifier au-delà de son activité principale d’enchères, dans un contexte de ralentissement de la croissance du volume de véhicules

** Evercore intervient en tant que banque conseil de Copart et J.P. Morgan Securities de ACV

** Les premières rumeurs concernant l'étude d'une cession par ACVA ont été rapportées le 11 août

** À la dernière clôture, l'action ACVA affichait une baisse de 10% depuis le début de l'année, contre 21,5% pour CPRT