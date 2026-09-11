 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cours de l'action ACV Auctions s'envole après l'annonce du rachat de la société par Copart pour 1,9 milliard de dollars
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 10:23
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Le titre de la plateforme de vente en gros de véhicules ACV Auctions ACVA.N bondit de 43,4% à 10,35 dollars en pré-ouverture

** Le site d'enchères automobiles en ligne Copart CPRT.O a accepté de racheter ACVA dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'une valeur de environ 1,9 milliard de dollars

** Les actionnaires de la société recevront 10,5 dollars par action, ce qui représente une prime de 45% par rapport au dernier cours de clôture d'ACVA

** L'action CPRT progresse de 7,6% à 33,1 $; la société a également annoncé un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes – données compilées par LSEG

** Copart cherche à se diversifier au-delà de son activité principale d’enchères, dans un contexte de ralentissement de la croissance du volume de véhicules

** Evercore intervient en tant que banque conseil de Copart et J.P. Morgan Securities de ACV

** Les premières rumeurs concernant l'étude d'une cession par ACVA ont été rapportées le 11 août

** À la dernière clôture, l'action ACVA affichait une baisse de 10% depuis le début de l'année, contre 21,5% pour CPRT

Dividendes

Valeurs associées

ACV AUCTIONS RG-A
7,225 USD NYSE -2,03%
COPART
30,7500 USD NASDAQ -4,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,28 -4,58%
BIOPHYTIS
0,0531 -20,51%
CAC 40
8 161,45 +0,55%
DBT
0,08 +33,33%
2CRSI
28,64 -5,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank