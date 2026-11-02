Le cours de Bright Minds Biosciences s'effondre après que la FDA a suspendu partiellement un essai clinique sur un médicament contre l'épilepsie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** Les actions de Bright Minds Biosciences

DRUG.CD DRUG.O , cotées aux États-Unis, chutent de 49 % à 27,90 dollars avant l'ouverture du marché

** Bright Minds indique que la FDA américaine a imposé une suspension clinique partielle à son essai de phase intermédiaire sur le BMB-101 dans le traitement des encéphalopathies développementales et épileptiques (DEE)

** Les DEE constituent un ensemble de troubles épileptiques graves dans lesquels des crises fréquentes peuvent altérer le développement cérébral et le fonctionnement quotidien de l’enfant

** La FDA invoque la toxicité observée chez la souris et estime que les données pharmacocinétiques et de toxicité chez les jeunes sont insuffisantes pour justifier le recrutement prévu d’enfants

** La société précise que cette suspension ne concerne que l’étude de phase intermédiaire prévue aux États-Unis sur la DEE et n’affecte pas ses autres essais cliniques en cours

** La société prévoit de demander des éclaircissements à la FDA et de mettre à jour l'étude en fonction des recommandations de l'agence afin de remédier aux problèmes identifiés

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 29 % depuis le début de l’année