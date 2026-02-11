Le cours actuel de Gecina représente un point d'entrée intéressant selon Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 11:20
Oddo BHF estime que Gecina a publié un BPA récurrent à 6,68 EUR ( 4,2%), en ligne avec sa guidance et le consensus (6,68 EUR selon Visible Alpha) tandis que l'EPRA NTA à 144,1 EUR ( 0,9%) est en ligne avec ses attentes et légèrement inférieur au consensus (145,8 EUR).
"Les chiffres publiés reflètent surtout une excellente dynamique opérationnelle en surperformance par rapport au marché des bureaux en IDF" souligne le bureau d'analyse.
Gecina vise un BPA récurrent 2026 entre 6,70 EUR et 6,75 EUR en ligne avec le consensus à 6,73 EUR selon Visible Alpha.
Selon Oddo BHF, la publication est globalement positive grâce à 1/ la hausse du taux d'occupation et le maintien d'une forte dynamique locative, 2/ la poursuite d'une légère revalorisation positive des actifs et 3/ l'annonce de la croissance graduelle à venir du dividende.
"En synthèse, nous estimons que le cours actuel représente un point d'entrée intéressant avec un rendement dividende attractif à 6,9%" rajoute Oddo BHF en conclusion.
Valeurs associées
|78,3500 EUR
|Euronext Paris
|-1,82%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 11/02/2026 à 11:20:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
