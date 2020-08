Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Costa Rica demande une aide financière de $1,75 md au FMI Reuters • 29/08/2020 à 23:32









SAN JOSE, 29 août (Reuters) - Le gouvernement du Costa Rica a demandé un soutien financier de 1,75 milliard de dollars (1,47 milliard d'euros) sur trois ans au Fonds monétaire international (FMI), l'économie du pays peinant à faire face aux conséquences du coronavirus. Le 12 juillet, le président du Costa Rica Carlos Alvarado avait déclaré que son administration allait engager des négociations avec le FMI en vue d'une assistance financière, sans en dévoiler le montant. Ce soutien doit permettre de faire face à un déficit public qui devrait dépasser 9% du PIB en 2020 tandis que la dette de la banque centrale devrait atteindre près de 70% du PIB, expliquent le président de la banque centrale du Costa Rica Rodrigo Cubero et le ministre des Finances Elian Villegas dans une lettre datée du 29 août adressée à la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva. L'économie devrait accuser une récession d'environ 5% cette année, selon les prévisions de la Banque centrale qui n'anticipe un redressement qu'à moyen terme. (Alvaro Murillo, version française Gwénaëlle Barzic)

