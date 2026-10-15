Le contrôleur de la ville de New York, Mark Levine, exhorte Anthropic à suspendre son introduction en bourse aux États-Unis

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(Modification de la source dans le titre, les paragraphes 1 et 3; ajout de détails au paragraphe 4)

Anthropic devrait reporter son introduction en bourse aux États-Unis jusqu’à ce qu’elle ait répondu aux préoccupations concernant la sécurité, la gouvernance et le rythme de développement, a exhorté le contrôleur financier de la ville de New York, Mark Levine, dans une lettre adressée au directeur général du laboratoire d’IA, Dario Amodei.

Les systèmes d’IA ont connu des progrès rapides au cours des 12 derniers mois, devançant la réglementation et suscitant une attention particulière quant aux risques potentiels, notamment en matière de sécurité, de menaces de cybersécurité et d’utilisation abusive.

"Au lieu de se précipiter vers son introduction en bourse, l’entreprise devrait concentrer ses efforts sur la gestion de ces risques sans précédent", a écrit Levine dans la lettre consultée jeudi par Reuters.

Les fonds de retraite publics de la ville de New York détiennent une exposition totale de 7 millions de dollars à Anthropic par le biais de participations dans des fonds de capital-investissement, a indiqué le bureau du contrôleur à Reuters.

Anthropic, qui viserait une valorisation de 2 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les propres recherches d’Anthropic ont mis en évidence les risques posés par des modèles d’IA de plus en plus autonomes , qui ont démontré des capacités potentiellement nuisibles lors de tests contrôlés, notamment en sabotant du code, en facilitant la fraude et en manipulant des informations.

En début de semaine, lors d’une réunion préalable à l’introduction en bourse, Anthropic a indiqué aux investisseurs potentiels que son chiffre d’affaires au troisième trimestre avait bondi de 45 % par rapport au trimestre précédent, a rapporté Reuters , citant des sources. Son principal concurrent, OpenAI, le créateur de ChatGPT, devrait entrer en bourse en 2027.

Le contrôleur des finances de la ville de New York supervise les finances de la ville, gère ses fonds de retraite et joue un rôle de contrôleur des dépenses publiques et des pratiques financières. Ces fonds disposent d’un actif de plus de 325 milliards de dollars.

Le contenu de la lettre a été révélé pour la première fois par CNBC, plus tôt dans la journée de jeudi.