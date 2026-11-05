Le contrat "Starshield" entre l'Ukraine et les États-Unis expire l'année prochaine, selon un diplomate

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* Kyiv souhaite conclure un contrat pour continuer à utiliser Starshield, selon M. Sienik

* L'Ukraine affirme que les limitations de vitesse imposées par Starshield le mois dernier ont entravé l'interception de drones et contraint à l'annulation de certaines opérations

* Kyiv affirme que ni Washington ni SpaceX n'ont fourni d'explications concernant la perturbation du service survenue le mois dernier

par Phil Stewart

Le contrat conclu entre l’Ukraine et le gouvernement américain pour l’accès au réseau satellitaire Starshield expire l’année prochaine et Kyiv cherche de toute urgence à entamer des négociations en vue d’un nouvel accord, a déclaré jeudi un haut diplomate ukrainien.

Le rôle crucial de Starshield dans la guerre en Ukraine a été mis en évidence le mois dernier lorsque les commandants ukrainiens sur le terrain ont constaté que des limitations de vitesse avaient été soudainement imposées, entravant la capacité de l’armée à intercepter les drones d’attaque russes et forçant l’annulation de certaines opérations.

Denys Sienik, chargé d’affaires à l’ambassade d’Ukraine à Washington, a déclaré que Kyiv n’avait jamais reçu d’explication sur ce qui s’était passé, ni de la part de Washington ni de celle de SpaceX SPCX.O , la société de satellites dirigée par Elon Musk qui fournit le service militaire Starshield au gouvernement américain. Ses services commerciaux Starlink sont proposés dans le monde entier.

"Le contrat de Starshield expire l’année prochaine. Et nous comprenons qu’il faut du temps pour en négocier un nouveau", a déclaré M. Sienik au Defense Writers Group à Washington, ajoutant: "C’est en fait le moment ou jamais."

"Nous voulons simplement savoir clairement si nous pouvons aller de l’avant et quelles seront les modalités."

M. Sienik n’a pas précisé le mois exact d’expiration du contrat, indiquant seulement que ce serait au milieu de l’année prochaine.

Les problèmes d’accès à Starshield s’inscrivent dans une série d’événements concernant les relations entre l’Ukraine et les États-Unis qui ont récemment alarmé Kyiv, alors que le pays se défend contre les forces russes qui l’ont envahi en février 2022.

Ces dernières semaines, l’Ukraine a déclaré avoir connu, à un moment donné, des lacunes dans la transmission par les États-Unis de renseignements concernant les attaques de missiles russes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s’est plaint des retards pris par les États-Unis dans le réapprovisionnement essentiel des systèmes de missiles Patriot et NASAMS, indispensables pour défendre le pays contre les attaques russes. Il a également critiqué l’accord sur le diesel conclu par le président Donald Trump avec la Russie .

Trump, de son côté, a critiqué Zelenskiy pour les attaques ukrainiennes contre des raffineries russes, alors que les prix élevés de l’énergie pesaient sur ses collègues républicains à l’approche des élections de mi-mandat, qui les ont vus perdre le contrôle du Congrès américain.

M. Sienik a déclaré que l’Ukraine avait cherché à obtenir des réponses des États-Unis sur ce qu’il était advenu de Starshield, notamment auprès du Pentagone, de la Maison Blanche et de SpaceX.

"Personne n’a fourni de réponses", a-t-il déclaré.

Un groupe de démocrates influents au Congrès a interrogé Musk sur cet incident dans une lettre le mois dernier, et des législateurs de haut rang ont promis d’enquêter de manière plus approfondie sur l’aide américaine à l’Ukraine.

Dans un message publié le 24 octobre sur X, Musk a déclaré que Starshield était contrôlé par le gouvernement américain.

Tout en défendant le rôle de SpaceX dans la défense de l’Ukraine, Musk a condamné "les bellicistes hypocrites et malveillants qui poussent à un carnage sans fin et n’offrent aucune solution réaliste au conflit".

Volodymyr Zelenskiy a remercié SpaceX mercredi, dans des propos tenus à la chaîne publique allemande ZDF , tout en critiquant les opinions de Musk.

"Nous sommes reconnaissants à SpaceX de nous avoir fourni une connexion Internet. Cela nous a été très utile au début de la guerre", a-t-il déclaré.

"Mais nous devons être très clairs sur ce point: nous n’apprécions certainement pas sa position sur cette guerre", a déclaré Zelenskiy à propos de Musk.