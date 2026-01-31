Le contrat de l'opérateur portuaire de Hong Kong viole la constitution du Panama, selon un tribunal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition vers d'autres abonnés sans changement) par Elida Moreno

Un contrat détenu par une société de Hong Kong pour l'exploitation des ports du canal de Panama a violé la constitution panaméenne et n'a pas servi l'intérêt public, a déclaré la Cour suprême du pays dans une décision rendue jeudi qui a annulé un accord conclu dans les années 1990.

La Cour a rendu sa décision jeudi, mais elle n'a pas publié officiellement son arrêt ni expliqué son raisonnement. La chaîne de télévision locale TVN a été la première à faire état de cette décision, qui a été examinée par Reuters et confirmée par un fonctionnaire du tribunal. La décision a donné à Washington une victoire dans le contexte de l'intensification de la rivalité entre les États-Unis et la Chine sur les routes commerciales mondiales et des efforts du président Donald Trump pour exercer sa domination en Amérique latine.

La Cour a déclaré dans sa décision que le contrat détenu par Panama Ports Company, une filiale de CK Hutchison 0001.HK de Hong Kong, violait la constitution du Panama en accordant à la société des privilèges exclusifs et des exonérations fiscales. Le contrat n'exigeait pas non plus d'évaluation de l'impact sur l'environnement et stipulait que le gouvernement devait demander l'approbation de Panama Ports avant d'accorder d'autres concessions, a déclaré la Cour. "Des droits et des prérogatives disproportionnés sont accordés à PPC, créant des conditions qui éliminent effectivement la concurrence et aboutissent à un monopole dans la pratique, même si aucun monopole n'est officiellement déclaré", a déclaré la Cour composée de neuf membres dans une décision unanime.

"En outre, elle confie à des personnes privées des décisions qui devraient relever de l'intérêt public, privilégiant ainsi les intérêts privés au détriment du bien-être général de la société."

La décision pourrait compliquer la vente proposée par CK Hutchison, pour 23 milliards de dollars, de dizaines de ports dans le monde entier - y compris les terminaux panaméens - à un consortium dirigé par BlackRock BLK.N et Mediterranean Shipping Company.

Donald Trump avait présenté la vente proposée - en particulier des actifs de Panama Ports - comme une victoire car elle mettait les opérations du canal sous une propriété américaine majoritaire. Mais la Chine s'est opposée à la vente et a menacé de bloquer l'accord.

Après la décision, le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré qu'il prendrait "toutes les mesures nécessaires" pour défendre les droits et les intérêts des entreprises chinoises, et le gouvernement de Hong Kong a critiqué ce qu'il a décrit comme une ingérence coercitive de la part de gouvernements étrangers dans les relations commerciales internationales.