Le contexte économique dégradé pèse sur la rentabilité de Bogart

Dans un environnement toujours difficile, Bogart publie un chiffre d'affaires de 114,1 millions d'euros au 1er semestre 2026, soit une baisse de 7,4% (-5,3% à périmètre et changes constants). Cette évolution s'explique principalement par le repli de l'activité Bogart Beauty Retail (tenant compte du contexte économique et des effets périmètre) alors que Bogart Fragrances & Cosmétiques s'est maintenu à un niveau proche de l'an dernier.

La marge brute progresse légèrement à 52,2% sur les six premiers mois de l'année ( 0,9 point versus 30 juin 2025), démontrant la capacité du groupe à tenir ses marges malgré le repli des volumes.

Sur ce semestre, l'EBITDA reste positif à 7,2 MEUR (contre 10,4 MEUR au 30 juin 2025). Après prise en compte de l'impôt (0,1 MEUR), la perte nette est stable à 14,8 MEUR au 30 juin 2026.

Le distributeur de parfums et de cosmétiques affiche une trésorerie brute de 12,9 MEUR au 30 juin 2026 (contre 36,7 MEUR au 31 décembre 2025). Pour mémoire, la trésorerie est traditionnellement plus élevée en fin d'année compte tenu de la saisonnalité de l'activité du groupe.

Côté perspectives, sur l'activité Bogart Beauty Retail, dans un contexte toujours fragile pour la reprise de la consommation, les actions de réorganisation menées sur le réseau vont continuer à produire leurs effets sur la rentabilité au 2e semestre, et surtout en 2027.

Sur l'activité Fragrances & Cosmétiques, et malgré le contexte, Jacques Bogart reste confiant sur une bonne dynamique de croissance du chiffre d'affaires au 2e semestre, portée par les lancements de nouveaux produits, l'élargissement du réseau de partenaires et l'attractivité des produits haut de gamme, qui soutient la stratégie de premiumisation du groupe. Il rappelle que son activité est caractérisée par une saisonnalité marquée, avec une contribution plus importante du 2e semestre, notamment portée par les périodes de fêtes de fin d'année.

Enfin, les négociations exclusives entre David Konckier et le groupe Marionnaud se poursuivent. Si celles-ci aboutissent, ce réseau pourrait offrir un nouveau relais de croissance pour les marques du groupe.