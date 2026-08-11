Le constructeur naval Austal reçoit une offre de 1,2 milliard de dollars de la part de Hanwha pour ses activités aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réaction d'Austal au paragraphe 10; mise à jour de l'évolution du cours de l'action dans le rapport et le graphique)

* L'action Austal bondit de plus de 16 % et arrive en tête des valeurs les plus performantes de l'ASX200

* L'offre de Hanwha exclut les activités principales d'Austal et ses actions cotées à Sydney

* Austal USA devrait enregistrer une perte de 175 millions de dollars australiens pour l'exercice 2026

* Austal prévoit une perte d'Ebit de 113 millions de dollars australiens pour le groupe

Le constructeur naval australien Austal

ASB.AX a déclaré mardi que le groupe Hanwha avait proposé de racheter ses activités américaines pour un montant pouvant atteindre 1,20 milliard de dollars, le conglomérat sud-coréen cherchant à se développer sur le marché américain de la défense. L'action Austal a bondi de plus de 16 %, enregistrant sa plus forte hausse intrajournalière depuis la mi-février. Le titre a été le plus fort haussier de l'indice de référence ASX 200

.AXJO , qui progressait de 0,2 % à01h25 GMT. Hanwha Defence USA a proposé de racheter les entités et activités américaines d’Austal pour un montant compris entre 1,05 et 1,20 milliard de dollars, une opération qui lui permettrait de renforcer sa présence sur le marché américain de la défense après avoir acquis le chantier naval Philly Shipyard à Philadelphie en 2024 .

“Hanwha s’est fixé comme priorité de contribuer de manière significative à la relance de la construction navale américaine et explore toute une série d’options pour étendre sa présence aux États-Unis”, a déclaré James Hewitt, porte-parole de Hanwha Defence USA. Austal, le plus grand constructeur naval australien, conçoit et construit des navires pour la Marine et les garde-côtes américains. Ses activités aux États-Unis ont généré 90 % du bénéfice avant impôts de 108,5 millions de dollars australiens du groupe au cours de l’exercice 2025 .

L'offre ne porte pas sur les activités principales d'Austal en Australie, aux Philippines et au Vietnam, ni sur ses actions cotées à la Bourse de Sydney. Elle n'aura pas non plus d'incidence sur son accord stratégique de construction navale conclu avec le gouvernement australien.

Austal a accepté d’accorder au conglomérat sud-coréen un délai de quatre semaines pour mener à bien son audit préalable, a-t-elle indiqué. En décembre, le gouvernement australien avait approuvé la proposition de Hanwha visant à porter sa participation dans Austal de 9,9 % à 19,9 %, sous réserve de certaines conditions relatives à l'accès aux données et à la sécurité.

Les données du LSEG indiquaient qu’une entité détenue par Hanwha détenait toujours une participation de 9,9 % dans Austal, tandis qu’une entité privée détenue par le milliardaire Andrew Forrest détenait une participation de 19,28 %. Le groupe Hanwha a déclaré à Reuters qu’il détenait une participation de 19,9 % dans Austal, sans donner plus de détails. Austal a indiqué que Hanwha détenait une participation de 9,9 % ainsi qu’un contrat de swap sur actions réglé en espèces portant sur 9,9 % supplémentaires, ce que Hanwha a également confirmé.

Austal a indiqué que son activité aux États-Unis devrait enregistrer une perte d’exploitation de 175 millions de dollars australiens en 2026, reflétant l’aggravation des pertes liées aux programmes de construction navale.

Le groupe afficherait ainsi une perte d'exploitation de 113 millions de dollars australiens en 2026, contre un bénéfice de 113,4 millions de dollars australiens l'année précédente.