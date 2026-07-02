Le constructeur de véhicules électriques Rivian revoit à la hausse ses prévisions de livraisons pour 2026 en raison d'une forte demande ; son cours s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (LEAD: le paragraphe 1 est modifié pour mettre en avant les actions)

* L'entreprise dépasse les estimations de livraisons pour le deuxième trimestre

* Les fourgons de livraison et les modèles R1 stimulent la croissance

* Le R2, plus abordable, devrait élargir la clientèle

Rivian Automotive RIVN.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions annuelles de livraisons, misant sur une forte demande pour ses modèles R1 et ses fourgons de livraison électriques, ainsi que pour ses nouveaux SUV R2, moins chers, ce qui a fait bondir le cours de l’action de l’entreprise de plus de 10 %. Cette révision à la hausse reflète la conviction de Rivian que ses SUV R2, plus petits et moins chers, contribueront à stimuler les ventes, malgré les inquiétudes persistantes concernant leur accessibilité financière suite à l'expiration, l'année dernière, des crédits d'impôt fédéraux pour les véhicules électriques . Le R2, dont les livraisons aux clients ont commencé en juin, est au cœur des plans de croissance de l’entreprise et devrait concurrencer le Model Y de Tesla TSLA.O , le modèle le plus vendu.

Rivian table désormais sur des livraisons comprises entre 65 000 et 70 000 véhicules en 2026, contre une prévision antérieure de 62 000 à 67 000. Quinze analystes interrogés par Visible Alpha estiment que l’entreprise livrera 63 138 véhicules cette année. Les livraisons du constructeur de véhicules électriques basé à Irvine, en Californie, ont augmenté de plus de 14 % au deuxième trimestre pour atteindre 12 194 véhicules, dépassant les estimations de Visible Alpha qui s’élevaient à 10 518, grâce à une forte demande pour ses fourgons de livraison, ses SUV R1 et ses pick-up, ainsi qu'au lancement du R2.

Il devra livrer environ 45 000 véhicules supplémentaires au cours du second semestre 2026 pour atteindre la valeur médiane de son objectif annuel révisé. Le R2 a également suscité l’intérêt au-delà des acheteurs particuliers. En mars, Uber UBER.N a annoncé qu’il investirait jusqu’à 1,25 milliard de dollars dans Rivian RIVN.O dans le cadre d’un accord visant à déployer 10 000 SUV R2 entièrement autonomes en tant que robotaxis à partir de 2028. Alors que le prix de la version de lancement s’élevait à partir de 57 990 dollars, une version haut de gamme du R2 devrait être disponible à 53 990 dollars dans le courant de l’année, suivie d’un modèle à traction arrière au début de l’année prochaine. Une variante très attendue à 45 000 $ devrait sortir d’ici fin 2027. Rivian développe également des variantes non dévoilées du R2, dont une éventuelle version haute performance. Par ailleurs, Tesla a annoncé des livraisons supérieures aux prévisions au deuxième trimestre, grâce à la reprise de la demande en Europe.