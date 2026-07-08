Le constructeur de véhicules électriques Rivian prévoit de lever 1,2 milliard de dollars dans le cadre d'une offre déjà annoncée

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Le constructeur de véhicules électriques Rivian RIVN.O a fixé mardi le prix de son offre précédemment annoncée , portant sur 75 millions d'actions à 15,50 dollars par action, dans le but de lever environ 1,2 milliard de dollars.

Rivian a indiqué qu’il prévoyait d’utiliser le produit de cette émission pour financer des apports en capital dans le cadre d’un accord de prêt conclu avec le ministère américain de l’Énergie.

L’action Rivian a clôturé mardi en baisse d’environ 18%, à 16,49 dollars. Cette offre, annoncée lundi , intervient alors que Rivian, connue pour ses SUV haut de gamme R1S et ses pick-ups R1T, accélère le déploiement de ses SUV R2, plus petits et plus abordables, considérés comme essentiels au succès de l’entreprise. La société a annoncé de solides chiffres de livraisons au deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions annuelles de livraisons la semaine dernière.