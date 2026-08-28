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Le constructeur de véhicules électriques Lucid va rappeler plus de 27 000 berlines de luxe en raison d'un risque d'incendie, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 09:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec détails et contexte)

Le constructeur de véhicules électriques Lucid LCID.O procède au rappel de 27 185 exemplaires de sa berline de luxe phare, l’Air, aux États-Unis, car un circuit d’éclairage extérieur pourrait surchauffer et augmenter le risque d’incendie, a déclaré vendredi l’Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Voici quelques détails:

* L'avis de rappel de la NHTSA demande aux propriétaires de garer leurs véhicules à l'extérieur et à l'écart de tout bâtiment jusqu'à ce qu'une solution soit mise en place.

* Selon la NHTSA, la surchauffe du circuit pourrait également entraîner la perte de l'éclairage extérieur, ce qui pourrait à son tour augmenter le risque d'accident.

* Lucid a publié une mise à jour logicielle à distance pour corriger le problème et a déjà constaté que 20 719 véhicules avaient reçu cette mise à jour, a ajouté la NHTSA.

* Ce rappel est le plus important jamais réalisé par Lucid à ce jour, puisqu’il concerne plus de véhicules que le constructeur n’en a livrés tout au long de l’année 2025, où il avait remis 15 841 voitures.

* En mai, Lucid avait rappelé 2 039 véhicules en raison d’une perte de puissance motrice, tandis qu’elle avait également rappelé plus de 10 000 véhicules en janvier de cette année pour des problèmes d’image liés à la caméra de recul.

* Lucid est soutenue par le Fonds public d’investissement saoudien (PIF).

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