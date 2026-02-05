Le constructeur de navires militaires américain Huntington Ingalls prévoit un flux de trésorerie disponible négatif pour le trimestre en cours

Le constructeur américain de navires militaires Huntington Ingalls HII.N a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que le flux de trésorerie disponible pour le trimestre en cours soit négatif, bien qu'il ait dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, ce qui a fait chuter ses actions de 11 % à la mi-journée.

Le directeur général Chris Kastner a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats que le flux de trésorerie négatif représentait une utilisation d'environ 600 millions de dollars, "alors qu'une partie de l'avantage du fonds de roulement du quatrième trimestre se résorbe".

Les tensions mondiales croissantes font grimper la demande de sous-marins à propulsion nucléaire de classe Columbia de Huntington Ingalls, et la société est également positionnée pour bénéficier des efforts du président américain Donald Trump pour développer la construction navale du pays afin de contrer la Chine.

En décembre, M. Trump a dévoilé des plans pour une nouvelle "classe Trump" de cuirassés plus puissants dans le cadre d'un renforcement naval plus large, une décision qui renforce également la surveillance des entrepreneurs de la défense sur les retards et les dépassements de coûts.

Huntington s'attend également à ce que les revenus de la construction navale en 2026 se situent entre 9,7 et 9,9 milliards de dollars, et à ce que la marge d'exploitation de la construction navale se situe entre 5,5 et 6,5 %. Les analystes ont déclaré que l'action serait à la traîne en raison de la faiblesse des prévisions d'exploitation de Huntington.

"La barre était plus haute pour HII après une forte hausse de l'action, et bien que ces prévisions pour 2026 puissent finalement s'avérer conservatrices, notre première réaction est que ces résultats et perspectives ne permettront pas de franchir cette barre plus haute aujourd'hui", a déclaré Seth Seifman, analyste chez J.P. Morgan.

La société a annoncé un bénéfice de 4,04 dollars par action au quatrième trimestre, contre 3,15 dollars il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à 3,88 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré qu'elle prévoyait un flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année compris entre 500 et 600 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 décembre a augmenté de 15,7 % pour atteindre 3,48 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui était de 3,1 milliards de dollars.