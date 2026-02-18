Bayer recule alors que les investisseurs se méfient de l'accord sur le règlement du litige relatif au Roundup

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Bayer

BAYGn.DE ont chuté jusqu'à 9,2% mercredi, effaçant les gains de la veille, les investisseurs se demandant si un règlement proposé de 7,25 milliards de dollars pour les poursuites judiciaires liées au cancer concernant son désherbant Roundup marquerait un tournant décisif.

Le groupe allemand de produits pharmaceutiques et de protection des cultures a déclaré mardi en fin de journée avoir conclu un accord pour résoudre des dizaines de milliers de plaintes actuelles et futures en matière de responsabilité des produits, après des années de lutte contre les risques juridiques liés au Roundup, acquis lors du rachat de Monsanto en 2018.

Le bond de 7,3% de l'action mardi a été plus qu'effacé par une chute de 8% à 1008 GMT.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré que le règlement allait dans la bonne direction, mais ont noté que Bayer n'avait pas divulgué combien de plaignants devaient opter pour l'accord pour procéder, et il n'était pas non plus clair à quel point ils pourraient être disposés à accepter l'offre.

"Il reste des considérations à prendre en compte, telles que la nécessité d'obtenir l'approbation du tribunal et la possibilité d'un taux élevé de désistements", ont-ils déclaré.

Mardi en fin de journée, Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, a également averti que la proposition n'était "pas encore la percée que de nombreux investisseurs espéraient".

JPMorgan et Manns ont tous deux déclaré que beaucoup de choses dépendaient encore d'une décision de la Cour suprême des États-Unis sur le bien-fondé général des poursuites.

Bayer a demandé à la Cour d'invalider les plaintes, qui sont principalement fondées sur le droit des États, en faisant valoir que la réglementation fédérale en sa faveur devrait prévaloir.

Stephan Wulf, analyste à la maison de courtage Oddo BHF, a averti qu'une série d'obstacles juridiques devaient être surmontés pour que le règlement prenne effet, et que l'avis de la Cour suprême constituerait une incertitude supplémentaire.

"Ce n'est pas encore une affaire réglée", a-t-il déclaré.

Un porte-parole de Bayer a déclaré que le groupe ne spéculerait pas sur ses chances de succès auprès de la Cour suprême, mais a dirigé Reuters vers un dossier juridique par le solliciteur général des États-Unis en décembre, qui montre que l'administration du président Donald Trump est d'accord avec l'interprétation de Bayer de la loi en question.

(1 $ = 0,8445 euro)