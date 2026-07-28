Le constructeur de moteurs à réaction Safran relève ses objectifs après avoir enregistré une marge record au premier semestre

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Le constructeur français de moteurs à réaction Safran SAF.PA a emboîté le pas à son partenaire GE Aerospace en revoyant à la hausse ses objectifs financiers, après avoir annoncé mardi des bénéfices semestriels supérieurs aux prévisions.

La société française, qui figure parmi les plus grands équipementiers aérospatiaux au monde et détient conjointement avec GE GE.N la coentreprise de moteurs CFM, a indiqué que la forte demande de pièces de rechange avait contribué à une marge opérationnelle record de 18,4% au premier semestre.

CFM, premier constructeur mondial de moteurs à réaction en nombre d’unités vendues, tire des bénéfices de la maintenance de ses moteurs CFM56, qui continuent de propulser des milliers d’avions bien qu’ils aient été remplacés par le modèle LEAP, plus récent, pour les livraisons actuelles d’avions à fuselage étroit.

Safran a indiqué que son résultat d'exploitation récurrent à mi-année avait bondi de 29% pour atteindre 3,24 milliards d'euros (3,68 milliards de dollars), tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 19% à 17,57 milliards d'euros. Les ventes de pièces de rechange pour moteurs civils, très suivies par les analystes, ont augmenté de 27,9% en dollars.

Les analystes tablaient en moyenne sur un résultat opérationnel courant de 3,06 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires de 17,47 milliards d’euros.

La division Propulsion, cœur de métier de Safran, qui représente un peu plus de la moitié du chiffre d’affaires du groupe, a enregistré une hausse de 28% de son résultat, à 2,25 milliards d’euros, tandis que la division Équipements & Défense a progressé de 29%, à 907 millions d’euros.

La division Intérieurs d’avions a poursuivi son redressement progressif avec un bénéfice de 54 millions d’euros, contre 27 millions d’euros auparavant.

Safran a relevé son objectif de croissance du chiffre d’affaires annuel, passant d’une fourchette “faible à moyenne” à une fourchette “mi-adolescence”.

Safran a également tablé sur un résultat d’exploitation annuel compris entre 6,4 et 6,5 milliards d’euros, contre un objectif précédent de 6,1 à 6,2 milliards d’euros, et a revu à la hausse ses prévisions de croissance des livraisons de moteurs LEAP, passant d’un objectif précédent de 15% à un taux “dans la partie haute de la fourchette des 10 %”.

GE Aerospace a revu à la hausse la semaine dernière ses prévisions de chiffre d’affaires et de résultat pour 2026, portées par la demande de services et d’équipements pour moteurs. (1 dollar = 0,8797 euro)