 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le constructeur de moteurs à réaction Safran relève ses objectifs après avoir enregistré une marge record au premier semestre
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 07:01
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur français de moteurs à réaction Safran SAF.PA a emboîté le pas à son partenaire GE Aerospace en revoyant à la hausse ses objectifs financiers, après avoir annoncé mardi des bénéfices semestriels supérieurs aux prévisions.

La société française, qui figure parmi les plus grands équipementiers aérospatiaux au monde et détient conjointement avec GE GE.N la coentreprise de moteurs CFM, a indiqué que la forte demande de pièces de rechange avait contribué à une marge opérationnelle record de 18,4% au premier semestre.

CFM, premier constructeur mondial de moteurs à réaction en nombre d’unités vendues, tire des bénéfices de la maintenance de ses moteurs CFM56, qui continuent de propulser des milliers d’avions bien qu’ils aient été remplacés par le modèle LEAP, plus récent, pour les livraisons actuelles d’avions à fuselage étroit.

Safran a indiqué que son résultat d'exploitation récurrent à mi-année avait bondi de 29% pour atteindre 3,24 milliards d'euros (3,68 milliards de dollars), tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 19% à 17,57 milliards d'euros. Les ventes de pièces de rechange pour moteurs civils, très suivies par les analystes, ont augmenté de 27,9% en dollars.

Les analystes tablaient en moyenne sur un résultat opérationnel courant de 3,06 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires de 17,47 milliards d’euros.

La division Propulsion, cœur de métier de Safran, qui représente un peu plus de la moitié du chiffre d’affaires du groupe, a enregistré une hausse de 28% de son résultat, à 2,25 milliards d’euros, tandis que la division Équipements & Défense a progressé de 29%, à 907 millions d’euros.

La division Intérieurs d’avions a poursuivi son redressement progressif avec un bénéfice de 54 millions d’euros, contre 27 millions d’euros auparavant.

Safran a relevé son objectif de croissance du chiffre d’affaires annuel, passant d’une fourchette “faible à moyenne” à une fourchette “mi-adolescence”.

Safran a également tablé sur un résultat d’exploitation annuel compris entre 6,4 et 6,5 milliards d’euros, contre un objectif précédent de 6,1 à 6,2 milliards d’euros, et a revu à la hausse ses prévisions de croissance des livraisons de moteurs LEAP, passant d’un objectif précédent de 15% à un taux “dans la partie haute de la fourchette des 10 %”.

GE Aerospace a revu à la hausse la semaine dernière ses prévisions de chiffre d’affaires et de résultat pour 2026, portées par la demande de services et d’équipements pour moteurs. (1 dollar = 0,8797 euro)

Valeurs associées

GE AEROSPACE
361,700 USD NYSE +2,24%
SAFRAN
333,2000 EUR Euronext Paris +1,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.07.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street profite de la chute du pétrole, mais les puces gâchent la fête
    information fournie par AFP 28.07.2026 05:25 

    La Bourse de New York a terminé sans direction claire lundi, le mouvement d'optimisme lié à la détente des prix de l'or noir n'ayant pas entièrement résisté à la faiblesse des géants américains des semi-conducteurs. Le Dow Jones a pris 0,51%, le Nasdaq, qui rassemble ... Lire la suite

  • L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, observe le terrain avant un match, à Los Angeles, le 26 juillet 2017 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Sean M. Haffey )
    Foot: Zidane attendu pour écrire la page de l'après-Deschamps
    information fournie par AFP 28.07.2026 05:05 

    Icône du foot français à l'histoire riche en Bleu, Zinédine Zidane devrait être nommé mardi sélectionneur de l'équipe de France, l'accomplissement attendu d'une carrière d'entraîneur déjà impressionnante, mais où il aura la lourde tâche de succéder à son ancien ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron salue les pompiers mobilisés pour lutter contre les incendies, à l'issue d'une visite au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) de Bordeaux, en Gironde, le 27 juillet 2026 ( POOL / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Incendies en Gironde: le retour de la chaleur fait craindre une aggravation, Macron appelle à l'unité
    information fournie par AFP 28.07.2026 04:51 

    Le retour de la chaleur fait craindre une nouvelle aggravation des incendies mardi en Gironde, où les feux ont déjà ravagé 42.000 hectares et face auxquels Emmanuel Macron a appelé à "rester unis" pour en venir à bout. "Face à une situation qui reste très imprévisible, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,14 -0,76%
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Or
4 036,48 -0,99%
EUR/USD SPOT
1,13644 -0,08%
TOTALENERGIES
74,38 -2,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank