Le constructeur de moteurs à réaction Safran relève ses objectifs après avoir enregistré une marge record au premier semestre

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* Le résultat d'exploitation récurrent du premier semestre affiche une hausse de 29 %, supérieure aux prévisions

* Chiffre d'affaires du premier semestre en hausse de 19 %, activité clé des pièces de rechange civiles en hausse de 27,9 %

* Des doutes quant à l'avenir du partenariat avec MTU dans le domaine des moteurs militaires

(Ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 3 et de précisions contextuelles tout au long du texte) par Tim Hepher et Florence Loeve

Le motoriste français Safran

SAF.PA a relevé ses objectifs annuels et vu son cours de bourse progresser mardi après avoir annoncé des résultats semestriels supérieurs aux attentes , portés par la demande de pièces de rechange.

La société française a emboîté le pas à son partenaire dans le domaine des moteurs d'avions civils, GE Aerospace GE.N , en revoyant ses perspectives à la hausse, grâce à un marché des pièces de rechange dynamique qui a contribué à porter sa marge opérationnelle du premier semestre à un niveau record de 18,4 %, malgré les inquiétudes liées aux chaînes d'approvisionnement et à la guerre au Moyen-Orient.

« L’activité aéronautique civile (reste) bien au-dessus de nos prévisions d’avant le conflit », a déclaré le directeur général Olivier Andries aux analystes.

L'action Safran progressait de 2,2 % à la mi-journée, surperformant un marché français en légère hausse.

CFM, premier constructeur mondial de moteurs à réaction en nombre d’unités vendues etdétenu conjointement par Safran et GE, tire des bénéfices de la maintenance de ses moteurs CFM56, qui continuent de propulser des milliers d’avions bien qu’ils aient été remplacés par le modèle LEAP, plus récent, sur lesBoeing et Airbusà fuselageétroitactuellement livrés.

La hausse des bénéfices et des prix des pièces de rechange pratiqués par les motoristes a suscité de vives critiques de la part des compagnies aériennes, mais M. Andries a déclaré que la priorité de CFM était de répondre aux besoins des transporteurs, tout en générant des rendements adéquats grâce aux investissements majeurs réalisés dans la technologie des moteurs.

Safran a indiqué que son résultat d'exploitation courant semestriel avait bondi de 29 % pour atteindre 3,24 milliards d'euros (3,68 milliards de dollars), dépassant les prévisions du marché, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 19 % pour s'établir à 17,57 milliards d'euros. Les ventes de pièces de rechange pour moteurs civils, très suivies par les analystes, ont augmenté de 27,9 % en dollars.

Les analystes tablaient en moyenne sur un résultat opérationnel courant de 3,06 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires de 17,47 milliards d’euros.

DYNAMIQUE DANS LE SECTEUR DE LA DÉFENSE

Safran a relevé son objectif de croissance du chiffre d’affaires annuel, passant d’une fourchette « faible à moyenne » à une fourchette « mi-dix ».

Safran a également prévu un résultat opérationnel annuel compris entre 6,4 et 6,5 milliards d’euros, contre un objectif précédent de 6,1 à 6,2 milliards d’euros, et a revu à la hausse ses prévisions de croissance des livraisons de moteurs LEAP, passant d’un objectif précédent de 15 % à un taux « dans la seconde moitié de la fourchette des 10 % ».

GE Aerospace a revu à la hausse la semaine dernière ses prévisions de chiffre d’affaires et de résultat pour 2026, portées par la demande de services et d’équipements pour moteurs.

M. Andries a indiqué que la production de moteurs LEAP par CFM avait dépassé les 500 unités pour le quatrième trimestre consécutif, bien que Safran continue de diversifier ses sources d’approvisionnement dans la mesure du possible.

Il a fait état d’une forte dynamique dans le secteur de la défense, la société augmentant ses capacités et investissant dans des domaines tels que le positionnement et la navigation. Safran reste ouvert à des acquisitions ciblées dans le domaine de la défense, a ajouté M. Andries.

Des interrogations subsistent toutefois quant à l’avenir de la coentreprise de Safran avec l’allemand MTU Aero Engines, spécialisée dans les moteurs de chasse, après l’échec du projet de chasseur franco-germano-espagnol FCAS.

M. Andries a déclaré que cette coentreprise, qui, selon certaines sources, a fonctionné sans heurts contrairement aux querelles ayant entraîné l’échec du projet d’avion de chasse lui-même, est financée jusqu’en septembre et que son avenir dépendra des orientations que prendra chaque pays dans le cadre de ses développements futurs.

Safran ne peut s’engager sur deux moteurs militaires de nouvelle génération totalement différents et donnera la priorité aux besoins de développement militaire de la France, a-t-il ajouté.

Des sources proches du dossier indiquent que la coentreprise chargée des moteurs devrait fermer ses portes et que ses ingénieurs seraient redéployés en l’absence de nouveaux financements, à moins que la France et l’Allemagne ne décident de développer deux avions globalement similaires, ce que la plupart des analystes jugent désormais peu probable. (1 dollar = 0,8797 euro)