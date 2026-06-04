Le constructeur de moteurs à gaz Innio s'apprête à faire son entrée au Nasdaq après une introduction en Bourse revalorisée à 2,43 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Innio INIO.O s'apprête à faire son entrée sur le marché américain dans la journée de jeudi, après qu'un vif intérêt des investisseurs a permis au fabricant de moteurs à gaz de lever 2,43 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en Bourse dont le montant a été revu à la hausse.

Les investisseurs se ruent sur les entreprises qui soutiennent le développement de l'IA, étendant leur enthousiasme au-delà des fabricants de puces pour s'intéresser aux entreprises “pioches et pelles” qui fournissent l'infrastructure nécessaire à l'expansion de cette technologie.

Innio se trouve au cœur du boom de l'IA, répondant aux besoins énergétiques croissants de cette technologie. L'entreprise fournit des systèmes de production d'électricité pour les centres de données.

“Le contexte de marché est très favorable aux entreprises qui construisent l’infrastructure physique de l’IA, les investisseurs récompensant celles qui peuvent afficher un chiffre d’affaires et un lien avec la demande des centres de données – notamment en matière d’alimentation électrique, de refroidissement, d’équipements de réseau, d’énergies renouvelables, etc.”, a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

“Cet intérêt marqué s'explique également par le fait qu'il ne s'agit pas d'un projet spéculatif d'IA en phase de démarrage, mais d'une entreprise au parcours bien établi, héritière de GE.”

La société américaine de rachat Advent International a cédé l'activité d'énergie distribuée de General Electric, , dans le cadre d'une transaction de 3,25 milliards de dollars pour former Innio en 2018.

AI Alpine, actionnaire principal d’Innio, société basée à Munich (Allemagne) et détenue conjointement par des fonds gérés par Advent et l’Abu Dhabi Investment Authority, a vendu 90 millions d’actions au prix le plus élevé de la fourchette de 24 à 27 dollars par action.

BOOM DES CENTRES DE DONNÉES

Innio fabrique des moteurs à gaz sous les marques Jenbacher et Waukesha destinés aux centres de données, aux micro-réseaux, à la stabilisation du réseau, à l'énergie industrielle et à la compression de gaz.

L'un des principaux clients d'Innio est la ville allemande de Kiel, où l'entreprise fournit de l'électricité et du chauffage à des milliers de personnes.

La demande pour les moteurs à gaz d'Innio a explosé, les opérateurs de centres de données recherchant de plus en plus des systèmes d'alimentation alternatifs pour réduire leur exposition aux contraintes du réseau.

Les besoins énergétiques de l'IA sont immenses, l'IA générative nécessitant bien plus d'électricité que les tâches informatiques traditionnelles.

Les commandes d'équipements pour centres de données d'Innio ont bondi à 1 milliard de dollars au 31 mars, contre 309 millions de dollars un an plus tôt. L'entreprise a remporté plusieurs contrats prestigieux, notamment un accord portant sur une centrale électrique de plusieurs gigawatts.

“L'enjeu pour l'entreprise sera de démontrer que la croissance des commandes d'équipements peut se poursuivre et se traduire par des revenus de services à long terme. Pour les centres de données, la fiabilité est primordiale et les moteurs à gaz nécessitent une maintenance sur de nombreuses années”, a déclaré Lukas Muehlbauer.