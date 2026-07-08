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Le constructeur de fusées Blue Origin lève son premier financement externe avec une valorisation de 130 milliards de dollars, selon le DealBook du New York Times
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails dans les paragraphes 2 à 4)

Blue Origin lève 10 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour une valorisation pré-financement de 130 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), a rapporté mercredi le DealBook du New York Times. C'est la première fois que la société spatiale de Jeff Bezos lève des fonds extérieurs.

Cette levée de fonds potentielle intervient alors que l'engouement des investisseurs pour les entreprises spatiales s'est considérablement accru à la suite de l'introduction en bourse de SpaceX SPCX.O le mois dernier, qui a ravivé l'intérêt pour le secteur et fait grimper les attentes concernant les valorisations des entreprises aérospatiales privées.

Coatue Management, un important gestionnaire d’actifs, devrait mener ce tour de table avec un engagement de 4 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon l’article, qui précise que Jeff Bezos devrait apporter 2 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) supplémentaires.

Blue Origin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

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