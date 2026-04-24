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Le constructeur chinois de véhicules électriques NIO mise sur ses propres puces pour réduire sa dépendance vis-à-vis de Nvidia
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NIO mise sur le développement interne de puces pour renforcer son avance technologique et améliorer sa rentabilité, a déclaré vendredi son directeur général, William Li, alors que la marque chinoise de véhicules électriques haut de gamme s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs tels que Nvidia.

M. Li a expliqué que NIO avait développé ses propres puces afin que celles-ci s'adaptent mieux aux algorithmes et à la disposition des capteurs de l'entreprise, en particulier pour les fonctions d'intelligence artificielle telles que l'aide à la conduite avancée.

Il a déclaré à Reuters lors d'une interview que les puces automobiles de Nvidia génèrent une “marge brute très élevée” et qu'en fabriquant ses propres puces, NIO pourrait à terme augmenter son bénéfice global, malgré des coûts de recherche et développement initiaux plus élevés.

NIO a scindé sa division de puces, Shenji, pour en faire une société indépendante, qui, selon Li, est disposée à fournir des puces à des clients externes.

M. Li a déclaré que les puces automobiles à l'échelle nanométrique de NIO et son système d'exploitation pour l'ensemble du véhicule seraient essentiels à sa compétitivité mondiale à long terme.

L'essor des constructeurs chinois de véhicules électriques représente une “opportunité significative” de redéfinir le marché des voitures haut de gamme et de luxe, a ajouté Li, ouvrant la voie à NIO pour devenir une marque premium mondiale.

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NIO-A
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NVIDIA
199,9500 USD NASDAQ -1,26%
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