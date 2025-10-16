 Aller au contenu principal
Le Consortium du pipeline de la Caspienne réduira légèrement ses exportations de pétrole en 2026, selon Transneft
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 15:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium, qui exporte du pétrole du Kazakhstan via un terminal russe de la mer Noire, réduira légèrement ses approvisionnements en 2026 en raison de la maintenance de certains champs, a déclaré jeudi une partie prenante du projet.

Vladimir Kalanda, vice-président de Transneft, le monopole russe des oléoducs, a déclaré aux journalistes que le CPC exporterait plus de 70 millions de tonnes métriques, soit environ 1,4 million de barils par jour cette année.

Au début du mois, le CPC a abaissé son plan de pompage de pétrole pour cette année, le faisant passer de 76 millions de tonnes à 74 millions de tonnes.

"Nous travaillons sur le budget de l'année prochaine. Ils (Kazakhstan) arrêteront certains champs pétroliers pour des raisons de maintenance. C'est pourquoi les volumes peuvent fluctuer. Ils (CPC export plans) seront un peu moins importants que cette année", a déclaré M. Kalanda.

