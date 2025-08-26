 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le consortium dirigé par Public Storage renonce à racheter l'entreprise australienne Abacus Storage pour un montant de 1,4 milliard de dollars
La société australienne Abacus Storage King ASK.AX a déclaré mardi qu'un consortium dirigé par le milliardaire sud-africain Nathan Kirsh et la société américaine Public Storage PSA.N avait retiré son offre publique d'achat de 2,17 milliards de dollars australiens (1,41 milliard de dollars) pour la société.

Abacus a déclaré que le comité indépendant de son conseil d'administration avait été informé dans la nuit que le consortium avait retiré sa proposition. L'entreprise n'a pas révélé les raisons du retrait du consortium.

L'opération, annoncée pour la première fois en avril , prévoyait que le consortium offre aux actionnaires d'Abacus 1,47 dollar australien par titre agrafé pour toutes les actions qui ne sont pas actuellement détenues par Ki Corp et ses filiales.

Abacus a rejeté l'offre en mai, invoquant les risques liés à l'évaluation, au calendrier et à la réalisation de l'opération. Toutefois, le consortium a adouci son offre en juillet pour la porter à 1,65 dollar australien par action pour l'entreprise australienne de self-stockage.

Le fabricant de meubles Ki Corp contrôle directement et indirectement 59,39 % d'Abacus Storage.

La décision du consortium de se retirer est intervenue un mois après qu'Abacus lui a permis de procéder à une vérification préalable en examinant ses états financiers et ses documents internes.

Ce n'est pas la première fois que l'opérateur d'installations de stockage PSA se retire d'un accord d'un milliard de dollars pour acheter une entreprise de self-stockage. En 2023, PSA s'était retiré d'un accord de 11 milliards de dollars pour acheter l'opérateur de self-stockage Life Storage, après avoir échoué à convaincre ses actionnaires.

Les actions d'Abacus Group ABG.AX , le gestionnaire d'Abacus Storage King, ont chuté de 7,3 % à 1,2 dollar australien, ce qui laisse présager la pire séance depuis le 13 janvier.

(1 $ = 1,5389 dollar australien)

