Le consortium dirigé par Public Storage abandonne l'offre de rachat de l'entreprise australienne Abacus Storage pour un montant de 1,4 milliard de dollars

La société australienne Abacus Storage

ASK.AX a déclaré mardi qu'un consortium dirigé par le milliardaire sud-africain Nathan Kirsh et la société américaine Public Storage PSA.N avait retiré son offre d'achat de 2,17 milliards de dollars australiens (1,41 milliard de dollars).

(1 $ = 1,5389 dollar australien)