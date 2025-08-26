 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le consortium dirigé par Public Storage abandonne l'offre de rachat de l'entreprise australienne Abacus Storage pour un montant de 1,4 milliard de dollars
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 02:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une coquille dans le code de l'emballage média et d'une erreur grammaticale dans le titre)

La société australienne Abacus Storage

ASK.AX a déclaré mardi qu'un consortium dirigé par le milliardaire sud-africain Nathan Kirsh et la société américaine Public Storage PSA.N avait retiré son offre d'achat de 2,17 milliards de dollars australiens (1,41 milliard de dollars).

(1 $ = 1,5389 dollar australien)

