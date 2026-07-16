Le consortium dirigé par KKR porte son offre sur la société irlandaise DCC à 7,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des détails de l'opération au paragraphe 5, des informations sur l'évolution du cours et des actions aux paragraphes 8 à 10)

* La proposition révisée valorise DCC à 67,97 £ par action

* L'offre s'élève à 1,25 £ par action, liée au produit de la vente de Nexora

* La commission irlandaise des OPA prolonge le délai de l'offre ferme jusqu'au 27 juillet

La société irlandaise DCC DCC.L a annoncé jeudi qu’un consortium composé de KKR KKR.N et d’Energy Capital Partners avait soumis une proposition de rachat améliorée, valorisant le distributeur d’énergie à 67,97 £ par action, soit 5,81 milliards de livres sterling (soit 7,86 milliards de dollars).

Cette proposition maintient une contrepartie en numéraire de 65,25 £ par action, ainsi qu’un solde du dividende proposé de 1,47 £ par action inclus dans une offre antérieure, et ajoute un paiement potentiel pouvant atteindre 1,25 £ lié au produit de la vente de l’unité technologique Nexora de DCC. La société, qui distribue du gaz liquéfié, des biocarburants et de l’énergie renouvelable aux entreprises et aux ménages, n’a pas précisé si elle était disposée à soutenir cette offre améliorée.

Elle a indiqué que la commission irlandaise des OPA avait prolongé jusqu’au 27 juillet le délai imparti au consortium pour présenter une offre ferme ou se retirer, à la suite de la révision de l’offre.

Le consortium a achevé la due diligence et s’est largement mis d’accord sur les documents relatifs à la transaction, a déclaré la société irlandaise, ajoutant que les modalités précises de l’ajustement lié au produit de la vente de Nexora restaient à convenir.

En avril,DCC avait rejeté la proposition initiale du consortium, d’un montant de 4,95 milliards de livres sterling, estimant qu’elle sous-évaluait la société. KKR et Energy Capital sont revenus en juin avec une offre améliorée valorisant DCC à 66,72 livres sterling par action.

DCC avait indiqué qu’elle serait disposée à recommander l’offre de juin à ses actionnaires, mais Bloomberg News a rapporté mardi que deux des principaux investisseurs de DCC, Aviva Investors et Fidelity International, s’étaient opposés à l’opération.

Aviva Investors et Fidelity International n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant cette dernière offre.

Dans un communiqué financier distinct, DCC a indiqué que son résultat d’exploitation des activités poursuivies était supérieur à celui de l’année dernière et conforme aux prévisions pour le premier trimestre.

Son action, qui a progressé de plus de 7 % depuis la première approche du consortium en avril, s’est appréciée de 1 % à 63,50 livres sterling en début de séance.

(1 dollar = 0,7389 livre sterling)