Le consortium dirigé par KKR porte son offre sur la société irlandaise DCC à 7,86 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'opération aux paragraphes 2 et 3, ainsi que le contexte au paragraphe 4)

La société irlandaise DCC DCC.L a annoncé jeudi qu’un consortium composé de KKR KKR.N et d’Energy Capital Partners avait soumis une offre de rachat améliorée, valorisant le distributeur d’énergie à 67,97£ par action, soit 5,81 milliards de livres sterling (7,86 milliards de dollars).

Cette proposition conserve la contrepartie en numéraire de 65,25 £ par action et un dividende final proposé de 1,47£ par action inclus dans l’offre précédente, et ajoute un paiement potentiel pouvant atteindre 1,25 £ lié au produit de la vente de la division technologique DCC Nexora.

À la suite de cette offre révisée, la commission irlandaise des OPA a prolongé jusqu’au 27 juillet le délai imparti au consortium pour présenter une offre ferme, a indiqué DCC.

En avril, DCC avait rejeté la proposition initiale du consortium, d’un montant de 4,95 milliards de livres sterling, au motif qu’elle sous-évaluait la société. KKR et Energy Capital sont revenus en juin avec une offre bonifiée évaluant DCC à 66,72£ par action, que la société a indiqué être disposée à recommander à ses actionnaires.

(1 dollar = 0,7389 livre sterling)