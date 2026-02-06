Le conseiller général du HHS renvoie Hims au ministère de la Justice des États-Unis pour enquête

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le conseiller général du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, Mike Stuart, a déclaré vendredi qu'il a transmis Hims & Hers HIMS.N au ministère de la Justice pour qu'il enquête sur des violations potentielles, après avoir examiné les faits applicables.
