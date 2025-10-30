Le conseil monétaire national du Brésil approuve les règles pour un financement de 740 millions de dollars aux compagnies aériennes

Le Conseil monétaire national du Brésil (CMN), le principal organe de politique économique du pays, a approuvé jeudi les règles d'un programme de financement de 4 milliards de reals (740,21 millions de dollars) pour les compagnies aériennes, a déclaré le ministère des Ports et des Aéroports.

Les prêts seront accordés avec les ressources du fonds national de l'aviation FNAC, a déclaré le ministère dans un communiqué, ajoutant que le programme comportera six lignes de crédit avec des taux d'intérêt allant de 6,5 % à 7,5 % par an.

(1 $ = 5,4039 reais)