Le Conseil De Suez Renouvelle Son Soutien Au Projet Porté Par Ardian Et Les Actionnaires Salariés Reuters • 04/10/2020 à 19:46









PARIS, 4 octobre (Reuters) - Suez SEVI.PA : * LE CONSEIL RENOUVELLE SON SOUTIEN AU PROJET PORTÉ PAR ARDIAN ET LES ACTIONNAIRES SALARIÉS * LE CONSEIL CONFIRME QUE CE PROJET EST DANS L'INTÉRÊT SOCIAL DU GROUPE, DE SES ACTIONNAIRES, SALARIÉS, CLIENTS AINSI QUE L'ENSEMBLE DE SES PARTIES PRENANTES * LE CONSEIL DE SUEZ RENOUVELLE SON SOUTIEN AU PROJET PORTÉ PAR ARDIAN ET LES ACTIONNAIRES SALARIÉS (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.31% SUEZ Euronext Paris -0.50% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.51%