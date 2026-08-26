Le conseil de Banco BPM rejette l'offre de Banca MPS

Banco BPM indique que son conseil d'administration a décidé mardi de rejeter l'offre publique d'échange (OPE) annoncée en fin de semaine dernière par Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), offre proposant 1,567 nouvelles actions MPS pour chaque action Banco BPM existante, valorisant le groupe à environ 25,3 MdsEUR.

Le conseil a relevé que cette offre, "qui diffère structurellement, par nature, de l'opération proposée par Banco BPM à MPS dans sa lettre du 7 juin 2026, dans la mesure où elle est structurée comme une acquisition plutôt que comme une fusion entre les deux banques, ne prévoit pas de prime pour les actionnaires de Banco BPM".

Pour rappel, Banca MPS avait annoncé cette OPE vendredi dernier au matin, en même temps qu'une autre visant Banca Generali, à raison de 6,958 nouvelles actions MPS pour chaque action Banca Generali existante, valorisant Banca Generali aux environs de 8,7 MdsEUR.

Selon Banca MPS, il s'agirait de créer un "champion national d'envergure supérieure, doté de capacités distinctives en banque, en conseil et en gestion de patrimoine, réunissant des marques emblématiques alliées à un ancrage territorial solide et à des relations de longue date avec les particuliers, les entreprises et les collectivités locales".

L'opération donnerait naissance au 3e groupe bancaire italien en termes d'actifs totaux, avec un bilan pro forma d'environ 466 MdsEUR, 245 MdsEUR de prêts à la clientèle, 315 MdsEUR de ressources directes et 810 MdsEUR d'actifs financiers totaux, sur la base des chiffres de 2025.