 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le conseil de Banco BPM rejette l'offre de Banca MPS
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 07:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Banco BPM indique que son conseil d'administration a décidé mardi de rejeter l'offre publique d'échange (OPE) annoncée en fin de semaine dernière par Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), offre proposant 1,567 nouvelles actions MPS pour chaque action Banco BPM existante, valorisant le groupe à environ 25,3 MdsEUR.

Le conseil a relevé que cette offre, "qui diffère structurellement, par nature, de l'opération proposée par Banco BPM à MPS dans sa lettre du 7 juin 2026, dans la mesure où elle est structurée comme une acquisition plutôt que comme une fusion entre les deux banques, ne prévoit pas de prime pour les actionnaires de Banco BPM".

Pour rappel, Banca MPS avait annoncé cette OPE vendredi dernier au matin, en même temps qu'une autre visant Banca Generali, à raison de 6,958 nouvelles actions MPS pour chaque action Banca Generali existante, valorisant Banca Generali aux environs de 8,7 MdsEUR.

Selon Banca MPS, il s'agirait de créer un "champion national d'envergure supérieure, doté de capacités distinctives en banque, en conseil et en gestion de patrimoine, réunissant des marques emblématiques alliées à un ancrage territorial solide et à des relations de longue date avec les particuliers, les entreprises et les collectivités locales".

L'opération donnerait naissance au 3e groupe bancaire italien en termes d'actifs totaux, avec un bilan pro forma d'environ 466 MdsEUR, 245 MdsEUR de prêts à la clientèle, 315 MdsEUR de ressources directes et 810 MdsEUR d'actifs financiers totaux, sur la base des chiffres de 2025.

Valeurs associées

BANCO BPM
16,220 EUR MIL 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam
    L'Europe vue en légère hausse avant Nvidia, face à la chute du pétrole
    information fournie par Reuters 26.08.2026 07:46 

    par Coralie Lamarque Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi à l'ouverture, ‌des espoirs de réouverture du détroit d'Ormuz faisant chuter les cours du Brent, dans l'attente des résultats décisifs de Nvidia. D'après les premières ... Lire la suite

  • EUTELSAT : Sous les résistances, une consolidation est probable
    EUTELSAT : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 26.08.2026 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • AXA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    AXA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 26.08.2026 07:41 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 26.08.2026 07:40 

    * OVH CLOUD OVH.PA - Le fournisseur de services d'informatique dématérialisée a annoncé mercredi le départ prochain de sa directrice financière Stéphanie Besnier et l'engagement du processus de recrutement d'un successeur. * BNP PARIBAS BNPP.PA - Le groupe bancaire ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
86,97 -0,08%
Or
4 634,77 -0,51%
CAC 40
8 439,2 0,00%
BIOPHYTIS
0,08 0,00%
EUR/USD SPOT
1,16626 -0,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank