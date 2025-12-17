Le conseil d'administration de Warner Bros rejette l'offre de Paramount

(Actualisé avec rejet de l'offre par le CA de WBD, détails)

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté mercredi l'offre de rachat hostile de 108,4 milliards de dollars (92,53 milliards d'euros) émise par Paramount Skydance PSKY.O , estimant que l'offre ne fournissait pas de garanties financières suffisantes.

Dans une lettre aux actionnaires, divulguée dans un document réglementaire, le conseil d'administration écrit que Paramount a "constamment induit en erreur" les actionnaires de Warner Bros en affirmant que son offre en numéraire de 30 dollars par action était entièrement garantie, ou "soutenue", par la famille Ellison, dont fait partie le milliardaire et directeur général d'Oracle ORCL.N , Larry Ellison.

"Ce n'est pas le cas, et cela ne l'a jamais été", a écrit le conseil d'administration à propos de la garantie de l'offre de Paramount, soulignant que celle-ci présentait "de nombreux risques importants".

Le conseil d'administration de Warner Bros a également déclaré qu'il jugeait l'offre de Paramount "inférieure" à l'accord de fusion avec Netflix NFLX.O . Plus tôt ce mois-ci, Netflix a proposé 72 milliards de dollars pour la division 'streaming' de Warner Bros Discovery, qui inclut notamment le catalogue de HBO.

Cette offre, de 27,75 dollars par action, est un accord contraignant qui ne nécessite aucun financement par capitaux propres et comporte des engagements de dette solides, a écrit le conseil d'administration.

Paramount et Netflix n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'action Warner Bros reculait de 0,5% à 28,7 dollars dans les échanges avant-Bourse, tandis que le titre de Netflix gagnait 1,7% et Paramount 2,2%.

La semaine dernière, Paramount a présenté son dossier directement aux actionnaires de Warner Bros, affirmant avoir mis en place un "financement solide" pour soutenir son offre, avec 41 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres garantis par la famille Ellison et RedBird Capital, et 54 milliards de dollars d'engagements de dette de la part de Bank of America, Citi et Apollo.

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a rétorqué mercredi que la dernière offre de Paramount comprenait un engagement en capital "pour lequel il n'y a aucun engagement de la part de la famille Ellison", mais plutôt le soutien d'un "fonds fiduciaire révocable inconnu et opaque" dénommé Lawrence J. Ellison Revocable Trust, dont les actifs et les passifs ne sont pas divulgués publiquement et sont susceptibles de changer.

"Bien que WBD ait répété à plusieurs reprises l'importance d'un engagement financier complet et inconditionnel de la famille Ellison (...) celle-ci a choisi de ne pas soutenir l'offre de PSKY", a écrit le conseil d'administration de Warner Bros.

"Une fiducie révocable ne peut remplacer un engagement garanti par un actionnaire majoritaire."

Paramount a soumis au total six offres pour acquérir l'intégralité du studio Warner Bros, y compris ses réseaux de télévision, dont CNN et TNT Sports.

(Milana Vinn à New York et Dawn Chmielewski à Los Angeles; version française Jean Terzian et Etienne Breban, édité par Kate Entringer)