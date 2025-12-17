Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery rejette l'offre concurrente de Paramount

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseil d'administration de Warner Bros estime que l'offre de Paramount n'offre pas de garanties de financement suffisantes

Warner Bros préfère l'offre contraignante de Netflix à la proposition risquée de Paramount

Le conseil d'administration de Warner Bros met en doute la situation financière et la solvabilité de Paramount

(Ajout d'un mouvement d'actions au paragraphe 6) par Dawn Chmielewski et Milana Vinn

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté l'offre hostile de Paramount Skydance PSKY.O de 108,4 milliards de dollars mercredi, estimant qu'elle ne fournissait pas de garanties de financement adéquates.

Dans une lettre aux actionnaires, publiée dans un document réglementaire, le conseil d'administration a écrit que Paramount avait "constamment induit en erreur" les actionnaires de Warner Bros en leur faisant croire que son offre de 30 dollars par action était entièrement garantie, ou "soutenue", par la famille Ellison, dirigée par le milliardaire et directeur général d'Oracle ORCL.N Larry Ellison. "Ce n'est pas le cas et cela ne l'a jamais été", a écrit le conseil d'administration à propos de la garantie de l'offre de Paramount, notant que l'offre présentait "de nombreux risques significatifs". Le conseil d'administration de Warner Bros a également déclaré qu'il trouvait l'offre de Paramount "inférieure" à l'accord de fusion avec Netflix NFLX.O . L'offre de 27,75 dollars par action du géant du streaming pour les studios de cinéma et de télévision de Warner Bros, sa bibliothèque et le service de streaming HBO Max est un accord contraignant qui ne nécessite pas de financement par actions et qui comporte de solides engagements en matière d'endettement, a écrit le conseil d'administration.

Paramount et Netflix n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les actions de Warner Bros étaient en baisse de 0,5 %, à 28,7 dollars, dans les transactions de pré-marché, tandis que Netflix gagnait 1,7 % et que Paramount chutait de 2,2 %.

La semaine dernière, Paramount a présenté ses arguments directement aux actionnaires de Warner Bros , en faisant valoir qu'elle avait mis en place un "financement étanche" pour soutenir son offre, avec 41 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres assurés par la famille Ellison et RedBird Capital, et 54 milliards de dollars d'engagements de dette de Bank of America, Citi et Apollo.

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a répliqué mercredi que l'offre la plus récente de Paramount comprenait un engagement de capitaux propres "pour lequel il n'existe aucun engagement de la famille Ellison", mais plutôt le soutien d'un "Lawrence J. Ellison Revocable Trust inconnu et opaque", dont les actifs et les passifs ne sont pas divulgués publiquement et sont susceptibles d'être modifiés.

"Bien que WBD ait répété à maintes reprises l'importance d'un engagement de financement complet et inconditionnel de la part de la famille Ellison, celle-ci a choisi de ne pas soutenir l'offre de PSKY", a écrit le conseil d'administration de Warner Bros. "Une fiducie révocable ne remplace pas un engagement garanti par un actionnaire de contrôle."

WARNER BROS S'INTERROGE SUR LA SOLVABILITÉ DE PARAMOUNT

Paramount a présenté six offres au total pour acquérir l'ensemble du studio Warner Bros, y compris ses réseaux de télévision, dont CNN et TNT Sports.

Elle a déjà déclaré que le trust de la famille Ellison - qui, selon Paramount, contient plus de 250 milliards de dollars d'actifs, dont environ 1,16 milliard d'actions d'Oracle - est plus que suffisant pour couvrir l'engagement de fonds propres. «Il est absurde de suggérer que nous ne sommes pas "bons pour l'argent" (ou que nous pourrions commettre une fraude pour tenter d'échapper à nos obligations), comme certains rapports l'ont spéculé», a écrit Paramount dans une lettre adressée aux actionnaires de Warner Bros la semaine dernière. Ses engagements en matière de dette ne sont pas conditionnés par la situation financière de Paramount, écrit-elle.

Warner Bros a toutefois souligné, dans le document déposé mercredi, ce qu'elle a décrit comme des risques structurels dans le financement proposé par Paramount, et a également soulevé des questions concernant la situation financière et la solvabilité de Paramount.

L'offre reposait sur une structure à sept parties et à conditions croisées, le Ellison Revocable Trust n'apportant que 32 % de l'engagement en capital requis tout en limitant sa responsabilité à 2,8 milliards de dollars, a déclaré Warner Bros. La société a précisé que les actifs du trust pouvaient être retirés à tout moment.

LES NIVEAUX D'ENDETTEMENT APRÈS L'ACCORD AVEC PARAMOUNT SERONT RISQUÉS

L'offre de Netflix est soutenue par une société publique dont la capitalisation boursière dépasse les 400 milliards de dollars et dont le bilan est de bonne qualité, a souligné le conseil d'administration de Warner Bros.

La société a déclaré à Warner Bros qu'elle continuerait à distribuer les films du studio dans les salles de cinéma afin d'apaiser les craintes que son accord élimine un autre studio et une source majeure de films en salle, selon des personnes familières avec le dossier.

Paramount, en revanche, a une capitalisation boursière de 15 milliards de dollars et une cote de crédit "un cran au-dessus de "junk"", a fait remarquer Warner Bros mercredi. Si l'opération était conclue, Paramount aurait un ratio d'endettement de 6,8 fois son revenu d'exploitation "avec pratiquement aucun flux de trésorerie disponible".

Le soumissionnaire imposerait également ce que Warner Bros a qualifié de "restrictions opérationnelles onéreuses" à la société, au cours de la période potentiellement longue entre la signature et la conclusion de l'accord, y compris des limites sur les nouveaux accords de licence de contenu.

Le conseil d'administration de Warner Bros a qualifié d'"ambitieux", d'un point de vue opérationnel, le projet de Paramount de réaliser 9 milliards de dollars de "synergies" entre les deux studios, ce qui représenterait une nouvelle série de suppressions d'emplois qui "affaiblirait Hollywood, au lieu de le renforcer".

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a rejeté les accusations d'injustice de Paramount - qui avaient été formulées dans un document déposé par Paramount la semaine dernière - en déclarant qu'il avait tenu des "dizaines" d'appels et de réunions avec les directeurs et les conseillers du studio, y compris quatre réunions en personne et des repas avec le directeur général David Zaslav et le directeur général de Paramount David Ellison, ou son père, Larry Ellison.

"Après chaque offre, nous avons informé PSKY des lacunes importantes et lui avons proposé des solutions potentielles", a écrit le conseil d'administration de Warner Bros. "Malgré ce retour d'information, PSKY n'a jamais soumis de proposition supérieure à l'accord de fusion avec Netflix."

Paramount a déclaré qu'elle avait déjà demandé l'approbation réglementaire aux États-Unis et qu'elle avait alerté les régulateurs européens, ce qui raccourcit le chemin vers l'approbation réglementaire.

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a écrit qu'il avait pris en compte les risques réglementaires lors de l'évaluation des offres de Netflix et de Paramount, et qu'il pensait que l'une ou l'autre transaction obtiendrait les autorisations réglementaires nécessaires aux États-Unis et à l'étranger.

Netflix a également proposé une indemnité de rupture de 5,8 milliards de dollars, supérieure à l'indemnité de rupture de 5 milliards de dollars proposée par Paramount.

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a également qualifié l'offre de Paramount d'"illusoire", ajoutant qu'elle pouvait être résiliée ou modifiée à tout moment avant la réalisation de l'opération, ce qui n'est pas la même chose qu'un accord de fusion contraignant.

"L'offre de PSKY présente un degré de risque insoutenable et un risque potentiel pour les actionnaires de WBD", a écrit le conseil d'administration.