 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 590,19
-1,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le conseil d'administration de Honeywell approuve la séparation de Solstice
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 16:55

Honeywell a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait approuvé la séparation précédemment annoncée de sa filiale de matériaux avancés, Solstice, qui se fera via une distribution de titres aux détenteurs de ses actions ordinaires prévue le jeudi 30 octobre.

Aux termes de la scission, chaque actionnaire de Honeywell recevra une action Solstice pour quatre actions Honeywell détenues à la date d'enregistrement, qui a été fixée au 17 octobre.

A compter du 20 octobre et jusqu'au 29 octobre, il existera deux marchés pour les actions ordinaires en Bourse de New York: un marché 'régulier' qui permettra aux actionnaires vendant leurs titres de céder également leur droit de recevoir des actions Solstice et un marché 'ex-distribution' sans droit à ces actions.

La cotation officielle des actions Solstice sur le Nasdaq débutera, elle, le 30 octobre.

Alors qu'Honeywell fournit des produits et des services à l'aérospatiale et aux bâtiments, Solstice s'est spécialisé dans la fournira de matériaux destinés à la recherche scientifique, aux laboratoires d'analyse et aux industries de pointe comme les semi-conducteurs ou les centres de données.


Valeurs associées

HONEYWELL INTL
203,1700 USD NASDAQ +0,33%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank