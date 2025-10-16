Le conseil d'administration de Honeywell approuve la séparation de Solstice
Aux termes de la scission, chaque actionnaire de Honeywell recevra une action Solstice pour quatre actions Honeywell détenues à la date d'enregistrement, qui a été fixée au 17 octobre.
A compter du 20 octobre et jusqu'au 29 octobre, il existera deux marchés pour les actions ordinaires en Bourse de New York: un marché 'régulier' qui permettra aux actionnaires vendant leurs titres de céder également leur droit de recevoir des actions Solstice et un marché 'ex-distribution' sans droit à ces actions.
La cotation officielle des actions Solstice sur le Nasdaq débutera, elle, le 30 octobre.
Alors qu'Honeywell fournit des produits et des services à l'aérospatiale et aux bâtiments, Solstice s'est spécialisé dans la fournira de matériaux destinés à la recherche scientifique, aux laboratoires d'analyse et aux industries de pointe comme les semi-conducteurs ou les centres de données.
