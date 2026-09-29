Le conseil d'administration de Goldman Sachs a discuté d'un projet visant à nommer John Waldron au poste de directeur général, selon le WSJ

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(Ajoute des précisions tirées du rapport aux paragraphes 2 et 3, ainsi que la réponse de Goldman Sachs au paragraphe 4)

Le conseil d'administration de Goldman Sachs GS.N a examiné un projet visant à ce que David Solomon quitte ses fonctions de directeur général et soit remplacé par le directeur des opérations, John Waldron, dès l'année prochaine, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

Les discussions ont porté sur la prise de fonction de M. Waldron, qui est également président de la banque, vers la fin de l’année 2027 ou en 2028, précise l’article, citant des sources proches du dossier.

Selon ce plan, M. Solomon devrait occuper le poste de président exécutif du conseil d’administration de Goldman Sachs pendant environ un à deux ans après avoir quitté ses fonctions de directeur général, précise l’article, ajoutant que ce projet doit être approuvé par le conseil d’administration de Goldman Sachs, ce qui pourrait intervenir dans les mois à venir.

Goldman Sachs n’a pas souhaité répondre aux questions de Reuters. Son cours n’a guère évolué dans les échanges hors bourse.