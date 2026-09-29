 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le conseil d'administration de Goldman Sachs a discuté d'un projet visant à nommer John Waldron au poste de directeur général, selon le WSJ
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 01:03

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du rapport aux paragraphes 2 et 3, ainsi que la réponse de Goldman Sachs au paragraphe 4)

Le conseil d'administration de Goldman Sachs GS.N a examiné un projet visant à ce que David Solomon quitte ses fonctions de directeur général et soit remplacé par le directeur des opérations, John Waldron, dès l'année prochaine, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

Les discussions ont porté sur la prise de fonction de M. Waldron, qui est également président de la banque, vers la fin de l’année 2027 ou en 2028, précise l’article, citant des sources proches du dossier.

Selon ce plan, M. Solomon devrait occuper le poste de président exécutif du conseil d’administration de Goldman Sachs pendant environ un à deux ans après avoir quitté ses fonctions de directeur général, précise l’article, ajoutant que ce projet doit être approuvé par le conseil d’administration de Goldman Sachs, ce qui pourrait intervenir dans les mois à venir.

Goldman Sachs n’a pas souhaité répondre aux questions de Reuters. Son cours n’a guère évolué dans les échanges hors bourse.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
901,780 USD NYSE -1,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,69 -5,61%
CAC 40
7 964,51 -0,89%
Or
4 155,05 -0,06%
TOTALENERGIES
75,7 -1,94%
EUR/USD SPOT
1,13254 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank