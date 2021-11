Le Conseil d’administration de Carbios nomme un nouveau Directeur Général à compter du 1er décembre 2021

Carbios a le plaisir d’annoncer la nomination d’Emmanuel Ladent en qualité de Directeur Général de la Société à compter du 1er décembre 2021. Il sera également Président de la filiale de Carbios, Carbiolice. Concomitamment, le Conseil d’administration a pris acte le 5 novembre 2021 de la démission de Jean-Claude Lumaret de son mandat de Directeur Général à compter du 30 novembre 2021. Afin d'assurer la transition avec Emmanuel Ladent, Jean-Claude Lumaret demeurera salarié de la Société jusqu'à son départ à la retraite le 31 mars 2022. Emmanuel Ladent, 52 ans, diplômé de Neoma Business School, bénéficie d’une expérience de 30 ans dans le secteur automobile et plus spécifiquement de la mobilité. Il dirigeait jusqu’à présent la plus importante Ligne Business du Groupe MICHELIN, la division des Marques Mondiales Automobile. Son parcours de dirigeant se caractérise par une forte empreinte internationale, avec plus de 20 années passées sur plusieurs continents. Spécialisé dans le développement de la profitabilité et de la transformation des activités par l’innovation, Emmanuel Ladent a contribué au développement de filiales de plusieurs milliards d’euros de chiffres d’affaires. En véritable leader, il a su mobiliser des équipes multidisciplinaires et interculturelles autour d’une vision commune et d’une ambition partagée.