Le conseil d' administration d' Unigestion accueille Beatrice Weder di Mauro

(NEWSManagers.com) - Beatrice Weder di Mauro a rejoint le conseil d' administration d' Unigestion en tant qu' administratrice non exécutive.

Elle est actuellement professeur d'économie internationale à l'Institut universitaire de Genève et présidente du CEPR, le principal réseau européen d'économistes. Elle est également professeur de recherche et distinguished fellow à l'Institut des marchés émergents de l'INSEAD.

De 2001 à 2018, Beatrice Weder di Mauro a occupé la chaire de macroéconomie internationale à l'université Johannes Gutenberg de Mayence et, de 2004 à 2012, a été membre du Conseil allemand des experts économiques. Elle a travaillé auparavant à l'université de Bâle et au Fonds monétaire international et a occupé des postes de visite à l'université de Harvard et à l'université des Nations unies à Tokyo. Elle est actuellement administratrice indépendante du conseil d'administration de Bosch et a siégé au conseil d'administration d'UBS pendant 10 ans.