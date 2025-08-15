Le sort de l'Ukraine entre les mains de Trump et Poutine réunis en Alaska

Une illustration montre les drapeaux russe et américain

Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer ce vendredi en Alaska pour un sommet sur l'Ukraine aux retombées incertaines.

Les deux hommes, qui ne se sont pas rencontrés depuis 2018, doivent se réunir à partir de 11h00 heure locale (19h00 GMT) sur une base militaire américaine, sans Volodimir Zelensky et sans représentation européenne.

L'accord de cessez-le-feu en Ukraine que souhaite obtenir le président américain reste incertain, mais une proposition du président russe sur le contrôle des armements pourrait permettre aux deux dirigeants de sauver la face en repartant avec un compromis.

(Bureaux de Reuters)