 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le sort de l'Ukraine entre les mains de Trump et Poutine réunis en Alaska
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 18:28

Une illustration montre les drapeaux russe et américain

Une illustration montre les drapeaux russe et américain

Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer ce vendredi en Alaska pour un sommet sur l'Ukraine aux retombées incertaines.

Les deux hommes, qui ne se sont pas rencontrés depuis 2018, doivent se réunir à partir de 11h00 heure locale (19h00 GMT) sur une base militaire américaine, sans Volodimir Zelensky et sans représentation européenne.

L'accord de cessez-le-feu en Ukraine que souhaite obtenir le président américain reste incertain, mais une proposition du président russe sur le contrôle des armements pourrait permettre aux deux dirigeants de sauver la face en repartant avec un compromis.

(Bureaux de Reuters)

Guerre en Ukraine
Défense
Donald Trump
Vladimir Poutine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank