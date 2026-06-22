Le conseil d'administration d'Uber poursuivi en justice pour des manquements « répétés » aux règles de conformité et des plaintes pour abus sexuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le conseil d'administration est accusé d'avoir ignoré les avertissements concernant les abus commis par les chauffeurs et le traitement réservé aux passagers handicapés.

* Une action en justice vise à obtenir le remboursement des administrateurs pour des manquements présumés à leurs obligations fiduciaires

* Uber a fait l'objet de 3 571 poursuites judiciaires pour des faits de mauvaise conduite présumés de la part de ses chauffeurs

(Ajout d'informations sur les accusations, les litiges à l'origine de l'action en justice intentée par les actionnaires, le cours de l'action, les tentatives pour obtenir des commentaires, paragraphes 3 à 5 et 7 à 10) par Jonathan Stempel

Le conseil d’administration d’Uber Technologies UBER.N a été poursuivi lundi par des actionnaires qui ont accusé la direction et les administrateurs d’avoir laissé l’entreprise de covoiturage négliger ses obligations de conformité, ce qui a entraîné des milliers de poursuites judiciaires intentées par des victimes d’agressions sexuelles et de harcèlement.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco, des actionnaires menés par un fonds de pension de Détroit ont affirmé que les membres du conseil d’administration avaient ignoré des avertissements internes et externes répétés concernant le manquement présumé d’Uber à lutter contre les abus sexuels commis par ses chauffeurs.

Les actionnaires ont déclaré que ces défaillances de surveillance avaient également joué un rôle dans les poursuites engagées l’année dernière par le gouvernement fédéral, qui accusait Uber de refuser systématiquement de prendre en charge des passagers en situation de handicap, notamment les personnes accompagnées d’animaux d’assistance ou disposant de fauteuils roulants pliables, et de se livrer à des pratiques trompeuses en matière de facturation et d'annulation .

« Uber est un récidiviste en matière de non-respect de la réglementation », dont la réputation a été « irrémédiablement ternie » par la couverture médiatique négative, indique la plainte.

La société basée à San Francisco n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats des actionnaires, menés par le Police and Fire Retirement System de la ville de Détroit, n’ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L’action dérivée intentée lundi vise à obliger les administrateurs à indemniser Uber pour leurs manquements présumés à leurs obligations fiduciaires et leurs violations de la législation fédérale sur les valeurs mobilières.

Le directeur général, Dara Khosrowshahi, figure parmi les défendeurs.

Les actionnaires ont déclaré qu’au cours de ses près de neuf années à la tête de l’entreprise, il s’était montré « moins effronté dans sa volonté de repousser les limites réglementaires » que son prédécesseur, mais qu’il avait continué à faire l’impasse sur la conformité.

Au 1er juin, Uber faisait l’objet de 3 571 poursuites judiciaires dans le cadre d’un litige supervisé par le tribunal de San Francisco, accusant des chauffeurs d’inconduite sexuelle.

Les actionnaires ont indiqué que le conseil d’administration d’Uber avait été informé à plusieurs reprises que moins de 40 % des utilisateurs estimaient que l’entreprise prenait la sécurité au sérieux.

Au début du mois, Uber et son concurrent Lyft LYFT.O ont intenté une action en justice contre la ville de New York afin de bloquer une nouvelle loi qui, selon eux, les empêcherait de se débarrasser des mauvais chauffeurs qui menacent la sécurité des passagers.

Le cours de l’action Uber a chuté de plus de 25 % depuis son pic atteint le 22 septembre dernier.