Contre la chaleur milanaise, des jupes chez Thom Browne et du lin chez Armani

Un invité portant un masque d'extraterrestre assiste au défilé de la collection Thom Browne lors de la Fashion Week Homme Printemps/Été 2027 de Milan, à Milan, le 22 juin 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Pour supporter la chaleur milanaise, Thom Browne a proposé lundi des jupes et Armani du lin au cours du dernier jour de la semaine de la mode masculine.

Silvana Armani et Leo Dell'Orco ont fait défiler des hommes et femmes couverts de matières fluides comme le lin et la maille, dans les tons vert et sable.

Avec ses vestes déstructurées, élégantes et confortables, cette première collection printemps-été depuis la disparition de Giorgio Armani en septembre 2025 s'inscrivait dans la droite ligne du créateur, évoqué discrètement par des broches "G" et "A".

Des gilets à poches, quelques bonnets légers et des chapeaux de paille amenaient un côté voyageur à cette collection présentée dans la cour du bâtiment historique d'Armani, au centre de Milan, encore surchauffée en fin d'après-midi.

Plus tôt, Thom Browne avait proposé sa vision plus décalée et très anglo-saxonne de l'été dans son "jardin".

Le styliste américain qui défilait pour la première fois chez les hommes à Milan a proposé de courts shorts et de longues jupes sous le genou, qui alternaient sous des vestes à carreaux.

Le "jardin de Thom", thème du défilé, vivait à travers des motifs brodés d'abeille, de libellule ou de nénuphar, dans la cour du palais Serbelloni, à deux pas du Quadrilatère de la mode milanais.

A guest protects herself from the sun with her purse before the Thom Browne collection show at Milan's Fashion Week Menswear Spring/Summer 2027, in Milan on June 22, 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Avec leur cravate réglementaire, les mannequins (impassibles) portaient tous des voiles d'apiculteur sur leur canotier.

Certains blazers étaient taillés au-dessus du coude, comme dans le vestiaire féminin, et le "marié" était aussi en short sous son voile de tulle brodée de perles.

Les invités du créateur, son équipe ainsi que les sièges étaient recouverts de frais coton gaufré (seersucker), rayé, blanc et bleu.

L'équipe distribuait de l'eau mais aussi des glaces pour résister aux 35 degrés sans vent mesurés à 16H, dans cette majestueuse cour de graviers, à moitié exposée au soleil.

La bise se faisait à distance pour ne pas mélanger les sueurs, et le public tentait de se rafraîchir avec de petits ventilateurs électriques.

Le styliste a présenté "une évolution de son identité fondatrice, rafraîchie pour le printemps, réinterprétée pour Milan", une "vision 2027 des codes du +preppy+ américain", a expliqué dans un communiqué la marque du groupe Zegna.

"Le tailoring classique s’allège à travers des laines fraîches (...) des cotons à armure ouverte, des piqués de laine à carreaux graphiques, des cachemires légers", et les couches portées en dessous "se font tout aussi légères : chemise en popeline aux cols et poignets contrastés, amovibles, superposées à de fines mailles de coton", a précisé la marque.

Après avoir fait défiler quelques sacs en forme de chien, le styliste connu pour son humour décalé est lui-même venu saluer sous un masque de grenouille.